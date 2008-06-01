اولین مشتریان بانک خارجی در ایران/ همکاری تنگاتنگ با بانکهای ایرانی

سیاوش نقشینه در گفتگو با مهر با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات بانک تجاری ایران و اروپا مطابق با سود بازار بین الملل در اروپا است، تصریح کرد: این بانک فعلا سپرده ریالی نمی گیرد.

رئیس هیئت عامل بانک تجاری ایران و اروپا با تاکید بر اینکه عمده فعالیت شعبه تهران این بانک کارهای روتین بانکی به ارز و پرهیز از معاملات خرد است، گفت: همچنین عمده فعالیت بانک ارائه تسهیلات در زمینه های صنعت، تجارت بر پایه واردات و صادرات به بخشهای خصوصی و دولتی است.

وی دیگر برنامه های این بانک را همکاری با شرکتهای خارجی که قصد فعالیت در ایران را دارند و همچنین اجرای تعهدات سیستم بانکی و همکاری تنگاتنگ با بانکهای ایرانی عنوان کرد.

نقشینه خاطرنشان کرد: برای راهبری تجارت خارجی، بانک تجاری ایران و اروپا همکاری تنگاتنگی با بانکهای ایرانی خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این بانک سپرده های مردمی را نیز جذب می کند، گفت: بانک تجاری ایران و اروپا عملیات خرد بانکی انجام نمی دهد، اما چنانچه مردم خواهان سپرده گذاری در بانک باشند، شرایطی برای آنها در نظر گرفته شده است، یعنی حداقلی برای این مبالغ در نظر می گیریم و بدین طریق این افراد نیز می توانند از امکانات بانک استفاده نمایند.

رئیس هیئت عامل اولین بانک خارجی در ایران از مراجعه مشتریان به بانک از روز پس از افتتاح و آغاز به کار آن خبر داد و تصریح کرد: این مشتریان مذاکراتی را با مسئولان تنها شعبه بانک در ایران داشتند، که مسئولین شعبه نیز گزارشات خلاصه ای برای این افراد تهیه کردند که هم اکنون این گزارشات در دست مطالعه است.

وی خاطرنشان کرد: به زودی و پس از انجام و نهایی شدن مراحل تشریفات بانک، موضوع اعطای تسهیلات و سایر کارهای بانکی را آغاز خواهیم کرد.

نقشینه با بیان اینکه بانک هنوز درگیر یکسری تشریفات اداری است که احتمالا در دهه سوم خرداد ماه جاری به پایان خواهد رسید، گفت: البته بانک تمام مجوزهای لازم را اخذ کرده است.

به گفته رئیس هیئت عامل بانک تجاری ایران و اروپا، این بانک اولین بانک خارجی بود که در منطقه آزاد صنعتی و تجاری کیش در سال 2005 حضور یافت و همچنین اولین بانک خارجی است که در سرزمین اصلی ایران در تهران آغاز به کار کرد، به عبارت دیگر این بانک تنها یک شعبه در کیش و یک شعبه در تهران دارد.