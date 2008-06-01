  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۳۸

توسط پلیس راه ناجا؛

محدودیتهای ترافیکی13 الی 18 خرداد اعلام شد

محدودیتهای ترافیکی13 الی 18 خرداد اعلام شد

با توجه به برگزاری مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و افزایش سفرهای بین شهری و تراکم ترافیک ، از 13 الی 18 خرداد توسط پلیس راه مقررات ویژه ای به مرحله اجرا گذاشته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا اعلام کرد: با توجه به برگزاری مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و افزایش سفرهای بین شهری وتراکم ترافیک در روزهای 13 الی 15 خرداد ماه و تعطیلات پایان هفته در محورهای مواصلاتی استانهای تهران، قم، قزوین، مرکزی ، مازندران وهمدان و به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در عبور ومرور از روز دوشنبه مورخ 13/3/87 لغایت روز شنبه مورخ 18/3/87 توسط پلیس راه مقررات ویژه ای به شرح زیر به مرحله اجرا گذاشته می شود.

محدودیت و ممنوعیت ترافیکی

1- تردد موتورسیکلت از تاریخ 13/3/87 لغایت 18/3/87 در محورهای هراز ، فیروزکوه، چالوش ، رشت - قزوین ، تهران - سمنان ، مشهد ، ساوه - همدان ممنوع می باشد.

2- محور کندوان

الف- تردد کامیونها از محور کندوان کماکان ممنوع می باشد.

ب- از ساعت 15 الی ساعت 22 روز چهارشنبه 15/3/87 تردد کلیه وسایل نقلیه از محور کندوان از کرج به سمت چالوس ممنوع و از ساعت 30/17 الی ساعت 22 روز چهارشنبه 15/3/87 تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن آباد ( دزدین ) به سمت کرج یکطرفه می باشد.

ج- از ساعت 12 الی ساعت 24 روزهای جمعه مورخه 17/3/87 و شنبه مورخه 18/ 3/ 87  تردد کلیه وسایل نقلیه از محور کندوان از کرج به سمت چالوس ممنوع و از ساعت 15 تا ساعت 24 روزهای جمعه مورخه 17/3/87 و شنبه مورخه 18/3/87 تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن آباد ( دزدین ) به سمت کرج یکطرفه می باشد.

3- محور هراز

الف- از ساعت 13 روز دوشنبه مورخه 13/3/87 الی ساعت 24 روز چهارشنبه مورخه 15/3/87 و همچنین از ساعت 13 روز جمعه مورخه 17/3/87 الی ساعت 24 روز شنبه مورخه 18/3/87 تردد کلیه کامیونها به استثنای کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از محور هرازممنوع است.

ب- از ساعت 15 الی ساعت 24 روزهای جمعه مورخه 17/3/87 و شنبه مورخه 18/ 3/ 87 تردد کلیه وسایل نقلیه از رودهن ( انتهای بلوار کریتون ) به سمت آمل ممنوع می باشد و از ساعت 30/16 الی ساعت 24 روزهای جمعه مورخ 17/3/87 و شنبه مورخه 18/3/87 تردد کلیه وسایل نقلیه از آب اسک تا دو راهی رودهن یکطرفه می باشد.

4- محور فیروزکوه

از ساعت 7 الی 24 روزهای دوشنبه ، سه شنبه، چهارشنبه ، مورخه های 13 و 14 و 15خرداد و همچنین روزهای جمعه و شنبه مورخه های 17 و 18خرداد ، تردد کلیه تریلرها به استثنای تریلرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از تهران به طرف قائم شهر و بالعکس ممنوع می باشد.

5- محور قزوین - رشت

الف- از ساعت 7 روز دوشنبه مورخه 13/3/87 الی 24 روز چهارشنبه مورخه 15/3/ 87 تردد کلیه کامیونها به استثنای کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از محور قزوین رشت و بالعکس ممنوع می باشد.

ب- از ساعت 7 روز جمعه مورخه 17/3/87 الی ساعت 24 روز شنبه مورخه 18/3/ 87 تردد کلیه کامیونها به استثنای کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از محور قزوین - رشت و بالعکس ممنوع می باشد.

6- محور ساوه - همدان

الف- از ساعت 13 الی ساعت 24 روز دوشنبه مورخه 13/3/ 87 و همچنین از ساعت 7 الی 24 روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخه های 14 و 15 خرداد، تردد کلیه کامیونها به استثنای کامیونهای حامل مواد سوختنی و فاسد شدنی از محور ساوه به همدان( ساوه تا دو راهی قزوین - همدان )و بالعکس ممنوع می باشد.

ب- از ساعت 13 الی ساعت 24 روز شنبه مورخه 18/3/87 تردد کلیه  کامیونها به استثنای کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از محور ساوه به همدان ( ساوه تا دو راهی قزوین - همدان ) و بالعکس ممنوع می باشد.

7- محور قم

الف- تردد کلیه وسایل نقلیه سنگین باربری از ساعت 6 روز دوشنبه مورخه 13/3/87 الی ساعت 24 روز سه شنبه مورخه 14/3/87 از محور قدیم قم - تهران و بالعکس ممنوع و رانندگان اینگونه وسایل نقلیه می توانند از آزاد راه سلفچگان - ساوه یا محور قدیم سلفچگان - ساوه تردد نمایند.

ب- از ساعت 6 روز دوشنبه 13/3/87 الی ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 15/3/87 کلیه وسایل نقلیه سنگین باربری که از استانهای جنوبی کشور ( هرمزگان - سیستان و بلوچستان - کرمان - یزد ) بطرف قم در حرکت هستند بایستی از مسیر( سه راهی نطنز - مورچه خورت -دلیجان - سلفچگان - ساوه - تهران و بالعکس ) تردد نمایند.

ضمنا مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن 88255555 ( ده خط ) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان کشورمان می باشد.

تبصره 1- هرگونه تغییر در کاهش و یا افزایش ساعات محدودیت با کسب مجوز از پلیس راه ناجا بوده و اطلاع رسانی آن بوسیله مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه ناجا انجام می شود.

تبصره 2- رانندگان وسایل نقلیه ای که در طول مسیر محدودیت در حرکت هستند، موظفند به نحوی برنمه ریزی و تردد نمایند که قبل از ساعت اجرای محدودیت از جاده عبور کند در غیر این صورت از حرکت آنان جلوگیری بعمل می آید.

کد مطلب 693282

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها