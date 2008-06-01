محدودیتهای ترافیکی13 الی 18 خرداد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا اعلام کرد: با توجه به برگزاری مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و افزایش سفرهای بین شهری وتراکم ترافیک در روزهای 13 الی 15 خرداد ماه و تعطیلات پایان هفته در محورهای مواصلاتی استانهای تهران، قم، قزوین، مرکزی ، مازندران وهمدان و به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در عبور ومرور از روز دوشنبه مورخ 13/3/87 لغایت روز شنبه مورخ 18/3/87 توسط پلیس راه مقررات ویژه ای به شرح زیر به مرحله اجرا گذاشته می شود.

محدودیت و ممنوعیت ترافیکی

1- تردد موتورسیکلت از تاریخ 13/3/87 لغایت 18/3/87 در محورهای هراز ، فیروزکوه، چالوش ، رشت - قزوین ، تهران - سمنان ، مشهد ، ساوه - همدان ممنوع می باشد.

2- محور کندوان

الف- تردد کامیونها از محور کندوان کماکان ممنوع می باشد.

ب- از ساعت 15 الی ساعت 22 روز چهارشنبه 15/3/87 تردد کلیه وسایل نقلیه از محور کندوان از کرج به سمت چالوس ممنوع و از ساعت 30/17 الی ساعت 22 روز چهارشنبه 15/3/87 تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن آباد ( دزدین ) به سمت کرج یکطرفه می باشد.

ج- از ساعت 12 الی ساعت 24 روزهای جمعه مورخه 17/3/87 و شنبه مورخه 18/ 3/ 87 تردد کلیه وسایل نقلیه از محور کندوان از کرج به سمت چالوس ممنوع و از ساعت 15 تا ساعت 24 روزهای جمعه مورخه 17/3/87 و شنبه مورخه 18/3/87 تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن آباد ( دزدین ) به سمت کرج یکطرفه می باشد.

3- محور هراز

الف- از ساعت 13 روز دوشنبه مورخه 13/3/87 الی ساعت 24 روز چهارشنبه مورخه 15/3/87 و همچنین از ساعت 13 روز جمعه مورخه 17/3/87 الی ساعت 24 روز شنبه مورخه 18/3/87 تردد کلیه کامیونها به استثنای کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از محور هرازممنوع است.

ب- از ساعت 15 الی ساعت 24 روزهای جمعه مورخه 17/3/87 و شنبه مورخه 18/ 3/ 87 تردد کلیه وسایل نقلیه از رودهن ( انتهای بلوار کریتون ) به سمت آمل ممنوع می باشد و از ساعت 30/16 الی ساعت 24 روزهای جمعه مورخ 17/3/87 و شنبه مورخه 18/3/87 تردد کلیه وسایل نقلیه از آب اسک تا دو راهی رودهن یکطرفه می باشد.

4- محور فیروزکوه

از ساعت 7 الی 24 روزهای دوشنبه ، سه شنبه، چهارشنبه ، مورخه های 13 و 14 و 15خرداد و همچنین روزهای جمعه و شنبه مورخه های 17 و 18خرداد ، تردد کلیه تریلرها به استثنای تریلرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از تهران به طرف قائم شهر و بالعکس ممنوع می باشد.

5- محور قزوین - رشت

الف- از ساعت 7 روز دوشنبه مورخه 13/3/87 الی 24 روز چهارشنبه مورخه 15/3/ 87 تردد کلیه کامیونها به استثنای کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از محور قزوین رشت و بالعکس ممنوع می باشد.

ب- از ساعت 7 روز جمعه مورخه 17/3/87 الی ساعت 24 روز شنبه مورخه 18/3/ 87 تردد کلیه کامیونها به استثنای کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از محور قزوین - رشت و بالعکس ممنوع می باشد.

6- محور ساوه - همدان

الف- از ساعت 13 الی ساعت 24 روز دوشنبه مورخه 13/3/ 87 و همچنین از ساعت 7 الی 24 روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخه های 14 و 15 خرداد، تردد کلیه کامیونها به استثنای کامیونهای حامل مواد سوختنی و فاسد شدنی از محور ساوه به همدان( ساوه تا دو راهی قزوین - همدان )و بالعکس ممنوع می باشد.

ب- از ساعت 13 الی ساعت 24 روز شنبه مورخه 18/3/87 تردد کلیه کامیونها به استثنای کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از محور ساوه به همدان ( ساوه تا دو راهی قزوین - همدان ) و بالعکس ممنوع می باشد.

7- محور قم

الف- تردد کلیه وسایل نقلیه سنگین باربری از ساعت 6 روز دوشنبه مورخه 13/3/87 الی ساعت 24 روز سه شنبه مورخه 14/3/87 از محور قدیم قم - تهران و بالعکس ممنوع و رانندگان اینگونه وسایل نقلیه می توانند از آزاد راه سلفچگان - ساوه یا محور قدیم سلفچگان - ساوه تردد نمایند.

ب- از ساعت 6 روز دوشنبه 13/3/87 الی ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 15/3/87 کلیه وسایل نقلیه سنگین باربری که از استانهای جنوبی کشور ( هرمزگان - سیستان و بلوچستان - کرمان - یزد ) بطرف قم در حرکت هستند بایستی از مسیر( سه راهی نطنز - مورچه خورت -دلیجان - سلفچگان - ساوه - تهران و بالعکس ) تردد نمایند.

ضمنا مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن 88255555 ( ده خط ) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان کشورمان می باشد.

تبصره 1- هرگونه تغییر در کاهش و یا افزایش ساعات محدودیت با کسب مجوز از پلیس راه ناجا بوده و اطلاع رسانی آن بوسیله مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه ناجا انجام می شود.

تبصره 2- رانندگان وسایل نقلیه ای که در طول مسیر محدودیت در حرکت هستند، موظفند به نحوی برنمه ریزی و تردد نمایند که قبل از ساعت اجرای محدودیت از جاده عبور کند در غیر این صورت از حرکت آنان جلوگیری بعمل می آید.