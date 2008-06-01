تولید نانوپودر هیدروکسی آپاتیت با باکتری ایرانی برای ترمیم استخوان

مهندس بابک مستغاثی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیدروکسی آپاتیت کاربرد گسترده ای در پزشکی و دندانپزشکی دارد، گفت: نانوساختارهای هیدروکسی آپاتیت سازگاری زیستی بهتر و خواص مکانیکی مطلوب تری نسبت به نمونه های میکرومتری در محیط بدن از خود نشان می دهد. این کارایی مطلوب زمانی بهینه است که ذرات نانومتری هیدروکسی آپاتیت از اندازه و شکل یکنواخت و کمترین میزان آگلومره شدن (به هم چسبیدن) برخوردار باشند.

وی تولید نانو هیدروکسی آپاتیت را با استفاده از یک سویه باکتری بومی ایرانی با نام "سراشیا" ذکر کرد و افزود: نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به کمک روش رسوب دهی زیستی تولید شد که نسبت به نمونه های تولید شده به روشهای دیگر از شکل و اندازه یکنواخت تری برخوردار است ضمن آنکه میزان جسبندگی ذرات بسیار کمتر است.

مجری طرح خاطرنشان کرد: استفاده از باکتری در تولید نانوذرات هیدروکسی آپاتیت روشی ارزان و دوست دار محیط زیست است که به تولید نانوپودر با خواص بهینه و شباهت شگفت انگیز به هیدروکسی آپاتیت موجود در ساختار استخوان بدن انسان منجر می شود.

وی تاکید کرد: به دلیل خواص بسیار مطلوب پودر حاصل شده از این نانو ذرات هم می توان به طور بسیار مناسبی در کاربردهای قدیمی هیدروکسی آپاتیت مانند بازسازی بافت استخوانی و پوشش دهی کاشتنی های پزشکی و هم کاربردهای نوین هیدروکسی آپاتیت نانومتری چون انتقال دارو و ژن به داخل سلول استفاده کرد.

مستغاثی نزدیک بودن ساختار شیمیایی نمونه تولید شده به هیدروکسی آپاتیت موجود در ساختار بخش معدنی استخوان و دندان از مهمترین ویژگیهای این ماده نام برد و اظهار داشت: در مرحله بعد پارامترهای تولید هیدروکسی آپاتیت توسط باکتری مورد بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه برای تولید بیشینه نانوذرات با بیشترین کیفیت به دست آمد.

مجری طرح اندازه ذرات تولید شده را به طور متوسط 27 نانومتر دانست و با اشاره به کاربردهای این ماده ادامه داد: نانو پودر هیدروکسی آپاتیت که با کیفیت بالا به دست آمد برای ترمیم و بازسازی بافت آسیب دیده استخوان، پوشش دهی کاشتنی های استخوانی و به عنوان داربست مهندسی بافت استخوان به کار رود.

وی این پروژه را گام مهمی در حوزه بیونانوتکنولوژی و گسترش مرزهای دانش دانست و به مهر گفت: با استفاده از نانو پودرهای هیدروکسی آپارتیت تولید شده، طرح "انتقال ژن به سلولهای موجود در بدن" در دست مطالعات مقدماتی است.