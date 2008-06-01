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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۲۸

مصرف بنزین در غرب استان تهران 16 میلیون لیتر کاهش یافت

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی غرب استان تهران گفت: میزان مصرف بنزین در اردیبهشت ماه سال جاری در غرب استان تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 میلیون و 70 هزار لیتر کاهش یافته است.

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: میزان مصرف بنزین معمولی در اردیبهشت ماه سال جاری برابر 71 میلیون و 703 هزار لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/17 درصد کاهش یافته است همچنین میزان مصرف بنزین سوپر با کاهش 5/18 درصدی به دو میلیون و 998 هزار لیتر رسیده است.

وی افزود: میزان مصرف دیگر محصولات شامل نفت سفید، نفتگاز و نفتکوره در اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: میزان مصرف نفت سفید در ماه گذشته برابر چهار میلیون و 398 هزار لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه 3/6 درصد افزایش داشته است.

به گفته وی میزان مصرف نفت گاز و نفتکوره به ترتیب با رشد 2/1 درصدی و 51 درصدی به 58 میلیون و 414 هزار لیتر و 21 میلیون و 774 هزار لیتر رسیده است.

کد مطلب 693290

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