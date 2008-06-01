دو لاک پشت مصطفی رحماندوست به ایتالیا رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب (ویژه گروه سنی الف) که سال گذشته برای نخستین بار از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عرضه شد، به تازگی توسط انتشارات سرنتی پیتی در ایتالیا منتشر شده است.

"قصه دوتا لاک پشت تنها" ماجرای دو لاک پشتی است که هر کدام از آنها به شکل یک "دست" در می آیند. این کتاب نوعی قصه - بازی برای کودکان است و این قابلیت را دارد که کودکان نمایش آن را هم بازی می کنند.

این اثر از مجموعه قصه های "دستها" است که داستان آقا و خانم لاک پشتی را روایت می کند که هر کدام به تنهایی یک طرف تپه ای زندگی می کنند و یک روز صبح که از خواب برمی خیزند حوصله شان از تنهایی سر می رود.

از مصطفی رحماندوست در حال حاضر هفت جلد از مجموعه "دعا و نیایش" برای کودکان توسط نشر افق آماده انتشار است. "خدا خدای مهربان"، "دوست تمام بچه ها"، "دوستت داریم خدایا" و... عناوین برخی جلدهای "دعا و نیایش" را تشکیل می دهند. "چند تا ستاره وای خدا" عنوان نخستین کتاب از این مجموعه بود که سال گذشته از سوی نشر نیستان وارد پیشخوان کتابفروشیها شد.

چاپ دوم "پینوکیو" و چاپ هفتم "شازده کوچولو" (نشر قدیانی) و چاپ دوم "بازی با انگشتان" (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) از جمله آثار تجدید چاپی رحماندوست طی ماه های اخیر است.