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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

معارضین ملکی مشکل اصلی توسعه شبکه بزرگراهی پایتخت

معارضین ملکی مشکل اصلی توسعه شبکه بزرگراهی پایتخت

قائم مقام معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: با توجه به توانایی های فنی ، مهندسی و اجرایی و مدیرت اعمال شده در پروژه های عمرانی، مشکل توسعه شبکه بزرگراهی شهر تهران و تأخیر در اجرای آن معارضین ملکی هستند.

ناصر گودرزوند در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: توسعه و تکمیل شبکه بزرگراهی از عوامل اساسی کاهش بار ترافیکی  معابر شهر تهران محسوب می شوند که این امر در سالیان اخیر ، همواره از برنامه های اصلی عمرانی شهرداری بوده است.

وی در خصوص کندی روند اجرای شبکه بزرگراهی شهر تهران تصریح کرد: معارضین ملکی عامل اصلی بروز تأخیر در اجرای پروژه های بزرگراهی هستند چراکه از نظر توان مهندسی ، فنی در اجرای اینگونه طرحها هیچ گونه کمبودی در کشور نداریم.

قائم مقام معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران یادآور شد: بزرگراه های امام علی ، آسیا ، همت ، صیاد شیرازی و یادگار امام از جمله پروژه هایی هستند که در راستای تکمیل رینگهای داخلی و خارجی بزرگراه های شهر تهران در مراحل انتهایی ساخت قرار دارند.

به گفته گودرزوند، رینگ خارجی بزرگراهی تهران ، بزرگراهای آزادگان در غرب و جنوب غربی ، بسیج در جنوب و جنوب شرقی و همت را دربر گرفته است ضمن آنکه رینگ داخلی شبکه بزرگراهی بزرگراه های امام علی ، چمران و ... را شامل می شود.

وی از اتصال رینگ خارجی و داخلی شبکه بزرگراهی شهر تهران در شش ماهه دوم سال جاری خبر داد و افزود: رینگ خارجی در نقطه اتصال بزرگراه های همت و آزادگان نیاز به اصلاحاتی دارد که این امر نیز به زودی محقق می شود، ضمن آنکه با تکمیل بزرگراه امام علی در تقاطع پیروزی و محلاتی ، بخش اعظم ترافیک جنوب شرق تهران از طریق رینگ داخلی روان می شود.

کد مطلب 693295

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