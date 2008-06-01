به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "فتانه" به تهیه‌کنندگی حمید آخوندی و رضا جلالی در گروه تاریخ و مناسبت‌های شبکه دو تهیه می‌شود و برای پخش در 20 قسمت 50 دقیقه‌ای آماده خواهد شد.

کمالی در نمایی از مجموعه "فتانه"

در خلاصه داستان "فتانه" آمده است: در آستانه سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران یک شبکه جاسوسی می‌کوشد با نفوذ به یکی از مراکز تحقیقات هسته‌ای، با انتقال آلودگی اتمی دلایل کافی برای متهم کردن ایران به خروج از مسیر صلح‌آمیز هسته‌ای فراهم کند.

در مجموعه "فتانه" صبا کمالی، آزیتا حاجیان، سعید نیکپور، ثریا قاسمی، علی قربانزاده، جمشید شاه‌محمدی، قاسم زارع، مجید مشیری، سعید داخ، مهدی صبایی و عاطفه رضوی نقش‌آفرینی می‌کنند. این مجموعه 14 شهریور در سازمان انرژی اتمی کلید خورد و نام آن تغییر خواهد کرد.

بابک رضاخانی همزمان با تصویربرداری مشغول تدوین این پروژه است. بخش‌های از این مجموعه در تهران و بخش‌هایی دیگر در دبی تصویربرداری شده است.