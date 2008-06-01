100درصد بازیکنان صنعت مس سرچشمه در فصل آینده بومی هستند

رضا هاشمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: بنا به سیاستهای مسوولان باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس، کادر فنی تیم فوتبال صنعت مس سرچشمه از بین بازیکنان تیم‌های لیگهای داخلی استان کرمان، نفرات مورد نیاز خود را جذب خواهند کرد.

وی تصریح کرد: مس سرچشمه امکانات ورزشی کم نظیر و کاملی را در مقایسه با بسیاری از باشگاههای کشور داراست.

هاشمی گفت: تیم فوتبال صنعت مس سرچشمه دو استادیوم اختصاصی فوتبال، سالن مجهز بدنسازی، استخر سرپوشیده، سونا، خوابگاه مجهز و دیگر امکانات یک تیم متمول را دارد.

وی عنوان کرد: در روزهای آینده از مسئولان و مربیان تیم‌های حاضر در رقابتهای لیگ‌های استان کرمان درخواست می‌شود که سه بازیکن مستعد خود را به تیم مس سرچشمه معرفی نمایند.

سرپرست تیم فوتبال مس سرچشمه پتانسیل ورزش فوتبال استان کرمان را بسیار بالا ارزیابی کرد و گفت: این تیم توانایی پرورش و رشد نخبه‌های فوتبال استان کرمان را دارد.

هاشمی یادآور شد: اگر فوتبالیستهای کرمانی این ورزش را بصورت کلاسیک و مدرن فرا گیرند در آینده پشتوانه خوبی برای تیم‌های بزرگ کشور خواهند بود.

