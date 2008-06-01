رد رشوه 3 میلیارد و 500 میلیون ریالی از سوی پلیس دریایی هرمزگان

به گزارش خبرگار مهر در قشم، سرهنگ علیرضا رزمی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: در جریان توقیف دو فروند شناور حامل 400 هزار لیتر گازوییل قاچاق در آبهای خلیج فارس و در مسیر انتقال شناور به یگان، سرنشینان اقدام به پیشنهاد رشوه 350 میلیون تومانی به پلیس دریایی قشم می کنند که این نیرو با رد رقم پیشنهادی، موضوع را با فرماندهی در میان می گذارد.

وی گفت: در پی این موضوع تعدادی قایق موتوری با 30 تا 40 نفر سرنشین به منظور آتش زدن شناور کشف شده به سمت ماموران حمله ور می شوند که با هوشیاری نیروهای عملیاتی نیروی انتظامی بلافاصله متواری می شوند.

رزمی اظهار داشت: نیروی انتظامی به منظور مقابله گسترده با قاچاقچیان مواد مخدر و کالا به عنوان بر هم زنندگان امنیت اقتصادی کشور آمادگی کامل دارد و تاکنون ماموریت های متعدد بسیاری را با موفقیت و پیروزی پشت سر گذاشته است.