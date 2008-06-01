دستگاه های خودپرداز سرنگ برای معتادان تزریقی مناسب نیست

حسن صفاریه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نصب دستگاه های خودپرداز سرنگ و سایروسایل بهداشتی درمعابر عمومی گفت: این دستگاه ها خدمات خود را به افراد در هر سنی ارائه می دهد و همین امر نه تنها آسیب های ناشی از تزریق مواد مخدر را کاهش نمی دهد بلکه بر میزان آن نیز می افزاید.

وی با تایید نظر وزارت بهداشت در خصوص عدم نصب این دستگاه ها ، تاکید کرد: فرهنگ کشورهای اروپایی با ایران متفاوت است و این وسیله براساس نگاه خاص آنها به اعتیاد طراحی شده است، پس نحوه استفاده از این دستگاه ها توسط آنها قطعا با ایرانیان فرق می کند.

صفاریه به خدمات ارائه شده از سوی جمعیت هلال احمر به معتادان تزریقی در مناطق پرخطر تهران که در اردیبهشت سال جاری آغاز شد، اشاره کرد و اظهار داشت: در این طرح کانکس های جمعیت هلال احمر به معتادان تزریقی خدماتی همچون مشاوره، سرنگ و سرسوزن را ارائه می دهد.

معاون بهداشت اداره کل بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر با بیان اینکه نصب دستگاه های خودپرداز، افتادن از یک طرف پشت بام است، افزود: قطعا خدمات ما با دستگاه های خودپرداز متفاوت است، چون افراد تحت نظارت پزشک ، سرنگ و سرسوزن و خدمات دیگر را دریافت می کنند در حالی که این دستگاه ها بدون لحاظ کردن شرایط فردی به تمام کسانیکه پول به دستگاه پرداخت کنند، سرنگ و ... ارائه می دهد.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از هر وسیله ای باید با بستر سازی همراه باشد، تصریح کرد: نباید این طور باشد که هر چیزی از کشورهای خارجی آمد بدون تغییر استفاده از آن شروع شود، بلکه باید بتوانیم آن وسیله را با فرهنگ خودمان مطابقت داده و بعد آن را کاربردی کنیم.

صفاریه پیشنهاد داد: می توان دستگاه های خودپرداز سرنگ را در کنار سازمان های مربوطه نصب کرد تا با نظارت نگهبان آن مجموعه، معتادان بتوانند از آن استفاده کنند و خطر کمتری نوجوانان و حتی کودکان را تهدید کند یا با ارائه کارت هوشمند به این دسته از افراد تنها معتادان بتوانند از خدمات این دستگاه ها استفاده کنند که البته این پیشنهاد هزینه های سنگینی جانبی را شامل می شود.