رشد هشت درصدی اعتبارات پیشگیری از اعتیاد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد رضا جهانی صبح یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران در استانداری گفت: بودجه بخش پیشگیری از اعتیاد در سال گذشته 520 میلیارد ریال بوده است .
وی خاطر نشان کرد: این میزان امسال با رشد 8 درصدی به 740 میلیارد ریال افزایش یافته است.
جهانی با بیان اینکه هم اکنون 438 هزار معتاد در کشور تحت درمان هستند، افزود: اردوگاه ها مکان مناسبی برای درمان نیستند زیرا درمان مناسب باید در خانواده انجام شود.
ابوطالب شفقت استاندار مازندران نیز از تهیه طرح جامع مبارزه با مواد مخدر در مازندران خبر داد و گفت: این طرح باید همه حوزه ها را برای پیشگیری از اعتیاد در بر گیرد.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر مازندران نیز از کشف بیش از 2.5 تن مواد مخدر سال گذشته در مازندران خبر داد.
مهدی توکلی افزود: هم اکنون 14 هزار معتاد در استان تحت درمان قرار گرفته اند.
وی با اشاره به پایین بودن ظرفیت استان در بخش درمان افزود: در حال حاضر تنها 30 درصد معتادین داوطلب ترک را می توانیم تحت پوشش قرار دهیم.
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