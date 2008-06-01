توانایی تامین آب مورد نیاز مردم تا پایان شهریور 88 در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، طی سالهای گذشته در دو مورد تجربه بروز خشکسالی در دو سال متوالی و به صورت شدید نیز در اسناد و مستندات وزارت نیرو ثبت شده و به همین دلیل برنامه ریزی های صورت گرفته با اولویت تامین آب شرب شهروندان و آن هم برای دو سال متوالی صورت گرفته تا درصورت ادامه روند خشکسالی در سال آبی 88-87 امکان تامین آب شرب مردم شهرها و روستاهای کشور با استفاده از آب ذخیره شده در پشت سدها و نیز بهره گیری از برخی منابع آب زیرزمینی تا پایان شهریور 88 فراهم شود.

این درحالی است که محور اساسی مدیریت منابع آبی کشور، پیش بینی بهره برداری از این منابع ملی به صورت هوشمندانه، آینده نگرانه و با احتساب شرایط جغرافیایی و اقلیمی و میزان و جغرافیای بارش ها در کشور است و بر همین اساس اگرچه تولید برق از منابع آبی ذخیره شده در پشت سدهای کشور سبب جبران تاثیرات ناشی از قطعی گاز در مناطق شده؛ اما مدیریت منابع آبی ایران به صورتی بوده که امکان بهره برداری از منابع آبی در طول فصول گرم تر سال و به ویژه با توجه به نیاز بخش کشاورزی و شرب صورت پذیرفته است.

از آنجایی که بخش مهمی از بارش های سالانه کشور در دو ماه اسفند و فروردین صورت می گیرد، براساس مدل پیش بینی رفتار سیلابها در سالهای گذشته، حجم قابل توجهی از مخازن سدها جهت کنترل سیلابها و جلوگیری از آثار مخرب آنها در طول هفته های قبل از بارش تخلیه می شود، به طوری که اگر کنترل سیلابها توسط سدهای ساخته شده صورت نگیرد، بسیاری از شهرهای خوزستان با سیلهای مخرب و غیرقابل کنترل تهدید خواهند شد.

این در شرایطی است که بروز پدیده خشکسالی و کاهش میزان بارندگی در طول سال آبی، اگرچه در 40 سالی که آمار مربوط به میزان بارش ها در وزارت نیرو ثبت و ضبط می شود، چندین مرتبه صورت گرفته و در طول 40 سال گذشته، 5 سال نرمال، 15 سال ترسالی و 20 سال خشکسالی را از نظر میزان بارشهای جوی پشت سر گذاشته ایم، اما امسال کم بارش ترین و خشکسال ترین سال آبی کشور را در طول چهار دهه گذشته تجربه می کنیم.

به گونه ای که حجم بارشها به کمتر از نصف متوسط بارش سالانه کاهش یافته و حجم ورودی آب به مخازن سدها با 60 درصد کاهش مواجه بوده؛ به نحوی که حجم آب مخازن پشت سدها که در سال گذشته و در همین ایام حدود 25 میلیارد مترمکعب به کمتر از 14 میلیارد مترمکعب آب رسیده است.

براساس گزارشات وزارت نیرو، برخی تحلیل های بی منطق مبنی بر این است که به دلیل بروز سرمای شدید، فراگیر و گسترده در کشورمان در طول زمستان سال گذشته و افزایش حجم گاز مصرفی در کشور وعدم تامین گاز نیروگاه های حرارتی، مسئولین صنعت آب کشور بدون اعمال مدیریت کارآمد بر منابع آبی کشور، حداکثر میزان تولید برق از منابع برق آبی کشور و آب مخازن سدها و بدون پیش بینی بایسته های بهره برداری از منابع آبی در فصول بهار و تابستان را وجهه همت خود قرار داده اند.

در طول زمستان گذشته نیز با توجه به گزارشهای ارسالی سازمان هواشناسی که پیش بینی سال آبی نرمال را کرده بود، همکاران بخش آب کشور پیش بینی لازم را جهت درنظر گرفتن حجم مناسبی از مخازن سدهای موجود کشور برای کنترل سیلابهای احتمالی انجام داده بودند، اما آنچه که در مقام عمل به وقوع پیوست عدم تحقق پیش بینی های سازمان هواشناسی و بروز خشکسالی و بارشهای پراکنده و کم حجمی بود که متاسفانه سبب پرنشدن ظرفیت ذخیره آب پشت سدها و عدم امکان تولید برق از میزان آب موجود در مخازن سدهای کشور و در نتیجه از دست رفتن حدود 10 درصد از ظرفیت تولید برق کشور شد.

این درحالی است که در شرایط عادی در مناطق پایین به منظور تامین نیازهای شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست در حوضه کارون نیازمند 10 میلیاد مترمکعب آب هستیم.

با توجه به مطالب مذکور، می توان نتیجه گرفت که مشکلات ناشی از خشکسالی و در نتیجه کاهش توان تولید برق از منابع آبی و اعمال خاموشی در برخی از مناطق کشور آن هم به صورت ناخواسته و نه برنامه ریزی شده، ارتباطی به بی تدبیری مدیران صنعت آب و برق در سالهای گذشته نداشته و باید با توجه به ویژگی های بحران خشکسالی و با همکاری مردم نسبت به کاهش دامنه بحران و تاثیرات کوتاه و درازمدت آن همت گماشت.

عبور از بحران خشکسالی علاوه بر تدابیر مدیریتی و بایسته های برنامه ریزی، نیازمند همدلی و همسویی مردم در مدیریت کارآمد بحران و هم افزایی توانهای موجود و پرهیز از تنش آفرینی و ایجاد اضطراب است.