مدیر شرکت پخش فیلمیران درباره جمع‌آوری تبلغات شهری "تیغ‌زن" به خبرنگار مهر گفت: ما برای تبلیغات این فیلم قصد داشتیم کاری نو و تازه انجام دهیم. در چند سال اخیر بیلبوردهای فیلم‌های سینمایی شباهت زیادی به یکدیگر پیدا کرده‌اند. قصد ما از این کار تنها ایجاد فضایی جدید در این عرصه بود که متاسفانه با مخالفت‌هایی رو به رو شدیم.

مرحله دوم تبلیغات فیلم "تیغ‌زن"

علی سرتیپی درباره سخنان مدیر کل تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد مبنی بر بی‌حجاب بودن بازیگر زن این تبلیغ افزود: در مرحله دوم تبلیغات این فیلم کاملا مشخص است که بازیگر زن حجاب دارد. البته در بخش اول نیز در بیلبوردهای کوچک حتی مشخص نبود این چهره یک زن است. اما متاسفانه این اتفاق سوء تعبیرهایی را به وجود آورده است.

وی درباره تبلیغات جدید "تیغ‌زن" گفت: طرح‌هایی برای تبلیغات فیلم آماده کرده‌ایم که امروز برای تصویب نهایی به اداره کل تبلیغات وزارت ارشاد و سازمان زیباسازی شهرداری تهران ارائه می‌کنیم که در صورت تصویب طرح‌ها کار تبلیغات جدید این فیلم از فردا در سطح شهر تهران آغاز خواهد شد.

"تیغ‌زن" جدیدترین ساخته علیرضا داودنژاد است که بر اساس مصوبه شورای صنفی نمایش از 22 خرداد در گروه سینمایی قدس جایگزین "دایره زنگی" می‌شود. تبلیغات مرحله اول این فیلم از چند هفته گذشته در شهر تهران آغاز شده و به دلایلی هم اکنون این تبلیغات از سطح شهر جمع‌آوری شده است.

"تیغ‌زن" داستان دختر و پسری است که یکدیگر را دوست داشتند و پس از 20 سال همدیگر را در حالی می‌بینند که دلبستگی آنها نسبت به گذشته تفاوت کرده، اینک دختر عاشق سگ‌هایش است و پسر عاشق ماشین. در این فیلم رضا عطاران، لادن مستوفی، رضا داودنژاد، علی صادقی، مهرداد نوذری، کورش موثقی، فرزانه ارسطو و ... بازی می‌کنند.

از عوامل تولید "تیغ‌زن" که در شمال کشور فیلمبرداری شده می‌توان به نویسنده: ع. داودنژاد، مدیر فیلمبرداری: جمشید الوندی، طراح صحنه و لباس: مهدی سعیدی، صدابردار: جهانگیر میرشکاری و طراح چهره: نگین ریحانی اشاره کرد. "هوو" فیلم قبلی این کارگردان سینما نیز که پخش آن بر عهده فیلمیران بود، نوروز 85 در تهران و شهرستان‌ها نمایش داده شد.