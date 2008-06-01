شوراها باید مبانی توسعه را ملاک عمل قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهروز مرادی پیش از ظهر امروز در نشستی با رؤسای کمیسیونهای پنجگانه شورای عالی استانها و اعضای کمیسیون ارزیابی و نظارت شوراها گفت: پیشرفت و ترقی فاکتوری است که تمامی انسانها در راه رسیدن به آن قدم بر میدارند وباید در این عرصه نوع نگاهها به توسعه ملاک قرار گیرد.
وی رسیدن به سرمایه اجتماعی را مهمترین اصل در دستیابی به توسعه پایدار دانست و اظهار داشت: در حال حاضر در ساختار سیاسی کشور بلوغ ایجاد شده است.
وی یادآور شد: توسعه با مشارکت و پاسخگویی منجر به درک نظامهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میشود.
مرادی افزایش مشارکت مردم در عرصههای سیاسی و اقتصادی را لازم برشمرد و با تأکید بر استفاده از توانمندیهای مردمی تصریح کرد: باید برای رسیدن به توسعه، نگاهها به نیروی انسانی و مشارکت متمرکز شود.
استاندار همدان افزود: برای رسیدن به پیشرفت، توجه به مشارکت مردم و نقشآفرینی آنها مهمترین نقش را ایفا میکند.
این مقام مسئول وحدت یک سویه و هدایت گروهی به نقطه مطلوب را باز کننده گره توسعه برشمرد و گفت: برای دستیابی به سرمایههای اجتماعی باید از نهادهای مردمی و دستگاههای اجرایی کمک گرفت.
استاندار همدان افزود: باید نوع نگاهها از بخشینگری خارج شود و نظام اداری و ساختار اداری کشور نیز از نو نوشته شود و به سرمایههای انسانی توجه شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در شوراهای روستا منابع مورد نیاز برای سازندگی ملموستر شده است، اظهار داشت: در هیچ کشوری موجودی منابع به اندازه مطالبات نیست و باید برای کسب رضایت مردم مطالبات آنها را منطقی کنیم.
مرادی با اشاره به نقش کمبود منابع در تعدیل سیاستها خاطرنشان کرد: افزایش بیرویه مطالبات مردم و عدم پاسخگویی منابع به مطالبات مردم باعث ایجاد شکاف بین مطالبات و توان پاسخگویی میشود که این امر فروپاشی را به دنبال دارد.
وی مدیریت با دقت و ظرافت را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به موفقیتهای دولت نهم در عرصههای عمرانی افزود: اعتبارات عمرانی کشور در سال جاری به 24 هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم در مقایسه با بودجه سالهای قبل رشد چشمگیری دارد.
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