ارکستر رودکی با سازهای بومی کنسرت می دهد

عبدالحسین مختاباد خواننده با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : گروه موسیقی "رودکی" با حضور تعدادی نوازنده سازهای بومی مازندران در سال جدید گسترش یافته وقصد دارم با این گروه کنسرتی متفاوت از آنچه تا به حال اجرا کرده ایم را در راستای معرفی موسیقی ایران ارائه دهم.

سرپرست گروه موسیقی "رودکی" در ادامه افزود : بخشی از اجرای این کنسرت به نوازنده های بومی با اجرای قطعات فولکلورمازندران اختصاص دارد ودر بخش دیگرقطعاتی از آلبوم " ماه مجلس" و چند قطعه جدید از ساخته های آهنگسازان مختلف را اجرا می کنیم .

وی در خصوص زمان برگزاری نمایشگاه موسیقی گفت : طبق صحبتی که سال گذشته با وزیر ارشاد داشتیم قرار شد تا دومین دوره نمایشگاه موسیقی را در ایام شعبانیه برگزار کنیم ومن به عنوان دبیر این نمایشگاه و دست اندرکاران اجرایی در نظر داریم هر چه زودتر مقدمات برگزاری این نمایشگاه را فراهم شود.

مختاباد ضمن انتقاد از برخی معضلات در حوزه موسیقی گفت : متاسفانه ذهن هنرمندان موسیقی و مخاطبان این هنر هنوز در سالهای بسیار دور جا مانده و هر زمان که صحبت از موسیقی می شود از درخشش برخی هنرمندان و برنامه هایی چون گلها نام می بریم و این در حالی است که نسل جدید موسیقی با عرضه کارهای خوب وارد میدان شده و به نوعی نیازها و خواسته های نسل خود را می داند و درک می کند و براساس این نیازها است که موسیقی می سازد و متاسفانه این موج جدید در هنر موسیقی نادیده گرفته شده است.

وی افزود : بی توجهی و نادیده گرفتن استعدادهای جوان باعث ارائه آثاری نازل از لحاظ کیفی در قالب آلبوم های مختلف موسیقی می شود که نتیجه آن کسادی بازار در تولید و نشر آثار موسیقی در سطوح مختلف است.