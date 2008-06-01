کنترل دستی چراغهای راهنمایی هوشمند فقط در هنگام ضرورت انجام می شود

حجت اله بهروز در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، دستور پلیس بر تمام قوانین ترافیک مقدم است که با در نظر گرفتن این مسئله ، بر اساس نیاز و بروز شرایط اضطراری ، امکان کنترل دستی چراغهای راهنمایی در شهر تهران فراهم شده است.

وی در خصوص ویژگیهای چراغهای راهنمایی هوشمند، افزود: این چراغها در تقاطع های هوشمند، بهینه ترین وضعیت را نشان می دهند و بر اساس جلسات مشترک کارشناسی با مسئولین راهور ، مقرر شده است تا حداقل استفاده از کنترل دستی چراغهای راهنمایی صورت بگیرد.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک همچنین یادآور شد: تعامل مناسبی در این خصوص با نیروهای راهور وجود دارد، چراکه در صورت استفاده بیش از حد کنترل دستی ، ضمن اخلال در ترافیک ، به چراغهای راهنمایی نیز آسیب وارد می شود.