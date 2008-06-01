  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۲۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کنترل دستی چراغهای راهنمایی هوشمند فقط در هنگام ضرورت انجام می شود

کنترل دستی چراغهای راهنمایی هوشمند فقط در هنگام ضرورت انجام می شود

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران گفت: چراغهای راهنمایی هوشمند بر اساس مشخصات ، اطلاعات و وضعیت ترافیک معابر فعالیت می کنند و کنترل دستی آنها توسط مأمورین راهور فقط در مواقع ضرورت انجام می شود.

حجت اله بهروز در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، دستور پلیس بر تمام قوانین ترافیک مقدم است که با در نظر گرفتن این مسئله ، بر اساس نیاز و بروز شرایط اضطراری ، امکان کنترل دستی چراغهای راهنمایی در شهر تهران فراهم شده است.

وی در خصوص ویژگیهای چراغهای راهنمایی هوشمند، افزود: این چراغها در تقاطع های هوشمند، بهینه ترین وضعیت را نشان می دهند و بر اساس جلسات مشترک کارشناسی با مسئولین راهور ، مقرر شده است تا حداقل استفاده از کنترل دستی چراغهای راهنمایی صورت بگیرد.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک همچنین یادآور شد: تعامل مناسبی در این خصوص با نیروهای راهور وجود دارد، چراکه در صورت استفاده بیش از حد کنترل دستی ، ضمن اخلال در ترافیک ، به چراغهای راهنمایی نیز آسیب وارد می شود.

کد مطلب 693329

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها