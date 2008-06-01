به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه مراحل پایانی تدوین را برای پخش از سیما اردوی شبکه جهانی سحر سپری می‌کند. مجموعه "چشمه نور" با هدف معرفی آیات قرآن کریم در 100 قسمت با حضور احمد زرنگار کارشناس قرآنی تهیه می‌شود. این برنامه به معرفی و تفسیر اجمالی یکی از آیات منتخب قرآن کریم می‌پردازد.

ـ پیش تولید مجموعه مستند "مهر روژان" با هدف بررسی زندگی زنان موفق کرد برای سیمای کردی شبکه جهانی سحر آغاز شد. این برنامه به افرادی همچون ثریا شیرازی مسئول بازیافت پسماندهای استان کرمانشاه، پوران درخشنده کارگردان، شایسته چابکی برنامه‌ساز، لیلا معروف‌زاده جانباز 40 درصد و ... می‌پردازد. مجموعه "مهر روژان" در 14 قسمت 20 دقیقه‌ای تهیه می‌شود.

ـ سیماهای مختلف شبکه جهانی سحر به مناسبت نوزدهمین سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی (ره) ویژه برنامه‌های مختلفی همچون به یاد امام، قصه شمع، چشم‌انداز و ... پخش می‌شود. این برنامه‌ها وجوه مختلف شخصیت حضرت امام (ره) و اهداف ایشان را بررسی می‌کنند.

ـ فیلم سینمایی "سهم گمشده" به کارگردانی حسن نجفی از محصولات شبکه جهانی سحر برای خانواده نیروی انتظامی تبریز اکران خصوصی شد و با استقبال مخاطبان رو به رو شد.