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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۱۸

درادامه سیاست شهرک سازی؛

رژیم صهیونیستی 884 واحد مسکونی در بیت المقدس شرقی می سازد

رژیم صهیونیستی 884 واحد مسکونی در بیت المقدس شرقی می سازد

رژیم صهیونیستی در ادامه بی اعتنایی به قوانین بین المللی از تصمیم برای احداث 884 واحد مسکونی در بیت المقدس شرقی در چارچوب سیاست شهرک سازی خود خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت مسکن رژیم صهیونیستی در این رابطه اعلام کرد: امروز پس از نشست هفتگی کابینه پیشنهاد ساخت 121 واحد مسکونی در هارحوما(جبل ابوغنیم) و نیز 763 واحد مسکونی دیگر در بسگات زیف در قدس شرقی را اعلام خواهیم کرد.

شهرک سازی رژیم صهیونیستی در شرق بیت المقدس در حالی انجام می شود که اغلب کشورهای جهان این منطقه را اشغال شده می دانند.

شهرک سازی در بیت المقدس در حالی مطرح می شود که "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در کنفرانس آناپولیس به پایبندی به طرح نقشه راه و از سرگیری مذاکرات نهایی صلح با هدف دستیابی به توافقنامه صلح پیش از پایان سال 2008 متعهد شدند و مذاکرات به اصطلاح صلح میان طرفهای اسرائیلی و فلسطینی در حال انجام است.

طبق طرح نقشه راه، رژیم صهیونیستی باید شهرک سازی در اراضی فلسطین را متوقف کند.

کد مطلب 693331

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