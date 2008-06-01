اعتبار نامه 18 منتخب دیگر از تهران در مجلس تایید شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، مخبر شعبه ششم بررسی اعتبارنامه ها در جلسه علنی امروز مجلس گزارش این شعبه را قرائت کرد و بر این اساس غلامعلی حداد عادل، احمد توکلی، حسن غفوری فرد، محمدرضا باهنر، شهاب الدین صدر، حمید رضا کاتوزیان، سید رضا اکرامی، فاطمه آلیا ، فاطمه رهبر، غلامرضا مصباحی مقدم، الیاس نادران، لاله افتخاری، مهدی کوچک زاده، علیرضا زاکانی، علی اصغر زارعی، طیبه صفایی، پرویز سروری، حمید رسایی، حسین فدایی آشتیانی وعلیرضا محجوب بعد از اعلام عدم اعتراض توسط ریاست موقت مجلس تصویب شد .

حسین نجابت تنها منتخب تهران است که همچنان در انتظار تصویب اعتبارنامه خود است .



