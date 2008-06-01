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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۲۰

معاون بازرگانی هما:

دولت در تعیین قیمت بلیت پروازهای خارجی دخالت ندارد

دولت در تعیین قیمت بلیت پروازهای خارجی دخالت ندارد

معاون بازرگانی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران حجم پروازهای خارجی شرکتهای هواپیمایی را 30 درصد از کل پروازهای کشور عنوان و شرایط قیمت گذاری آن را آزاد و رقابتی عنوان کرد.

بهروز رئیسی در گفتگو با مهر گفت: قیمت بلیت پروازهای خارجی شرکتهای هواپیمایی با توجه به تقاضای موجود در بازار و قیمت سایر شرکتهای هواپیمایی خارجی سنجیده می شود و دولت در قیمت گذاری آن نقشی ندارد.

معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی ایران ایر افزود: حدود 75 درصد  ازحجم پروازهای داخلی کشور توسط شرکت هواپیمایی هما و ایران ایرتورانجام می شود و پروازهای داخلی، حجم بالایی از توان این دو شرکت را به خود اختصاص داده است. 

وی ادامه داد: تعداد پروازهای خارجی در سال جاری بیش از سال گذشته خواهد بود و در شرکت هواپیمایی هما عملیات جابه جایی 330 هزار زائر حج عمره انجام می شود.

رئیسی اظهار داشت: در سال جاری در تعدادی از شعب خارجی شرکت هواپیمایی ایران ایر فروش بلیت خود را از طریق اینترنت انجام خواهند داد که شهرهای پرتردد مانند لندن، فرنکفورت، هامبورگ و کلن در اولویت هستند.

معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی ایران ایرتصریح کرد: میزان حمل بار در هما حدود 20 تا 25 درصد از کل ظرفیت ناوگان است و بیشترین حمل بار از اروپا به ایران انجام می شود.

وی ابراز داشت: در تابستان سال جاری پرواز بانکوک به مجموع پروازهای خارجی کشور افزوده می شود که در هفته دو پرواز به کشور تایلند خواهد داشت.

کد مطلب 693337

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