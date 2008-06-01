دولت در تعیین قیمت بلیت پروازهای خارجی دخالت ندارد

بهروز رئیسی در گفتگو با مهر گفت: قیمت بلیت پروازهای خارجی شرکتهای هواپیمایی با توجه به تقاضای موجود در بازار و قیمت سایر شرکتهای هواپیمایی خارجی سنجیده می شود و دولت در قیمت گذاری آن نقشی ندارد.

معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی ایران ایر افزود: حدود 75 درصد ازحجم پروازهای داخلی کشور توسط شرکت هواپیمایی هما و ایران ایرتورانجام می شود و پروازهای داخلی، حجم بالایی از توان این دو شرکت را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: تعداد پروازهای خارجی در سال جاری بیش از سال گذشته خواهد بود و در شرکت هواپیمایی هما عملیات جابه جایی 330 هزار زائر حج عمره انجام می شود.

رئیسی اظهار داشت: در سال جاری در تعدادی از شعب خارجی شرکت هواپیمایی ایران ایر فروش بلیت خود را از طریق اینترنت انجام خواهند داد که شهرهای پرتردد مانند لندن، فرنکفورت، هامبورگ و کلن در اولویت هستند.

معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی ایران ایرتصریح کرد: میزان حمل بار در هما حدود 20 تا 25 درصد از کل ظرفیت ناوگان است و بیشترین حمل بار از اروپا به ایران انجام می شود.

وی ابراز داشت: در تابستان سال جاری پرواز بانکوک به مجموع پروازهای خارجی کشور افزوده می شود که در هفته دو پرواز به کشور تایلند خواهد داشت.