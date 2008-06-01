خداحافظی انتظامی با همشهری / محکی مدیر عامل موسسه همشهری شد

به گزارش خبرگزاری مهر همزمان با خداحافظی انتظامی از موسسه همشهری دکتر علی اصغر محکی که از اساتید رشته ارتباطات است به مدیرعاملی موسسه همشهری منصوب شده است. محکی پیش از این سردبیری همشهری را بر عهده داشت.

دکتر حسین انتظامی که هم اکنون برای دوره دوم نمایندگی مدیران مسوول مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات را بر عهده دارد، پیش از مدیریت موسسه همشهری سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ، موسس و اولین مدیر مسوول روزنامه جام جم ، عضو هیات منصفه مطبوعات و در سالهای میانی دهه هفتاد نیز مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد بوده است. "روزنامه نگاری و روزنامه داری" کتابی است که اخیرا از سوی وی و در حوزه مدیریت عملی رسانه منتشر شده است.

دکتر حسین انتظامی

دکتر علی اصغر محکی نیز که فارغ التحصیل دوره دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران است ، علاوه بر ارائه دهها مقاله مطبوعاتی و آموزشی به تدریس علوم ارتباطات در دانشگاه اشتغال دارد و مدت سه سال نیز در طول سال های 1381 تا 1384 رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی بود که در سال 1382 به عنوان مدیر نمونه ناجا انتخاب گردید.

دکتر علی اصغر محکی

خبرگزاری مهر برای انتظامی که از مدیران قابل ، کارآمد و خوشنام رسانه ای کشور محسوب می شود آرزوی سلامتی و استمرار توفیق و برای محکی که وی نیز سابقه ای قابل توجه در مفاهیم علمی و عملی فعالیت رسانه ای دارد ، آرزوی موفقیت می نماید.