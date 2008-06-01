سالانه حدود 500 هزار تن اوره در مجتمع پتروشیمی بجنورد تولید می شود

محمد علی خلیلی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در حاشیه بازدید دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد از مجتمع پتروشیمی بجنورد افزود: شرکت سهامی پتروشیمی خراسان واحد بجنورد با تولید سالانه 330 هزار تن آمونیاک 495 هزار تن اوره و نیز با تولید سالانه 20 هزار تن کریستال و ملامین در سال مجتمع هم سطح با مجتمع های گوناگون در سایر پیشرفته ترین کشورهای جهان است.

سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد استفاده از ابزار بسیار پیشرفته کنترل به نام " سیستم کامپیوتری کنترل گسترده" در هر واحد تولیدی را از نکات برجسته و ویژگیهای بارز این مجموعه نام برد که آن را به مجتمعی نمونه تبدیل کرده است.

خلیلی فر طراحی پیشرفته، توجه به اقلیم و محیط پیراون مطابق با استانداردهای روز و بهره گیری از سازه های فلزی و بتونی مقاوم در اسکلت ساختمان به جهت مقابله با زلزله را از دیگر ویژگی های این مجتمع صنعتی اعلام کرد.

وی اظهار داشت: همچنین سیستم بازیافت پساب صنعتی در این مجتمع به گونه ای طراحی شده است که کمترین میزان آلودگی را داشته باشد.

بیش از 35 نفر از دانشجویان رشته های مختلف مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد طی سفری یک روزه از شرکت سهامی پتروشیمی خراسان واحد بجنورد بازدید کردند.