30 هزار کارت پیگیری درمان اعتیاد در خراسان رضوی توزیع شد

تهمینه شکیب پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در سال گذشته 30 هزار کارت پیگیری درمان اعتیاد در بین بیمارانی که به مراکز درمان اعتیاد بهزیستی مراجعه کردند، توزیع شده است که به این افراد فقط خدمات‌ ارائه شده و هیچ‌گونه مستمری به آن‌ها تعلق نگرفت.

وی ادامه داد: رویکرد سازمان بهزیستی خراسان رضوی، مستمری‌بگیر کردن مددجویان نیست بلکه هدف ایجاد اشتغال و تولید برای مددجویان و ایجاد درآمد است.

شکیب با بیان اینکه عمده‌ترین مشکل مددجویان بهزیستی، بحث پشت نوبت قرار گرفتن است، افزود: در حال حاضر 60هزار نفر برای برخورداری از خدمات بهزیستی در خراسان رضوی در نوبت قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 110هزار مددجو تحت پوشش این سازمان در استان قرار دارند خاطر نشان کرد: هم اینک 11 هزار معلول سرپرست خانوار و زن سرپرست خانوار در استان بدون مسکن وجود دارند که در سال 86 برای 1640 نفر از این تعداد اقدام به ساخت مسکن شد.