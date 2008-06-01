طراحی نرم افزار هوشمند کمک تشخیصی سرطان سینه توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، هدیه کتال محسنی پژوهشگر طرح گفت: در این تحقیق با کمک برنامه نویسی به زبان مطلب و هوش مصنوعی، برخی ویژگی های توده های سرطانی که در دید چشمی توسط متخصصان رادیولوژی چندان قابل تمایز نیست مورد توجه قرار گرفت و نرم افزار ایجاد شده پس از دریافت فایل تصویر ماموگرافی با دقت 90 درصد قابلیت جداسازی انواع بدخیم و خوش خیم غده های سینه را دارد.

وی اهمیت این طرح را در کمک به متخصص رادیولوژی و پزشک ذکر کرد و گفت: تعداد قابل توجهی از توده های مشکوک برای تکه برداری (بیوپسی) در نظر گرفته می شوند، در حالی که 60 درصد از آنها خوش خیم تشخیص داده می شود از این رو با استفاده از نرم افزار طراحی شده در این پژوهش، پزشک معالج می تواند اطمینان بیشتری از تشخیص خود یافته و برخی از این نمونه برداری ها را به معاینات بعدی موکول کند.

این پژوهشگر افزود: با تکمیل این پژوهش در پزشکی از راه دور نیز تکنسین های رادیولوژی می توانند تشخیص اولیه را با دقت و اطمینان بیشتری تعیین کنند.

این تحقیق در رساله کارشناسی ارشد فیزیک با راهنمایی دکتر سعید ستایش در دانشگاه صنعتی امیر کبیر انجام شده است.