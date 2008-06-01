ایجاد حاکمیت فلسطینی هدف خارجی امام(ره) از برپایی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز در دومین همایش بین المللی امام خمینی و سیاست خارجی با عنوان " نگاهی به مسئله فلسطین و آزادی قدس شریف" که در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد ، اظهار داشت: امام همواره پشتیبان خود را خداوند می دانست و اگر روزی قدس و سرزمین های اشغالی نیز آزاد می شد مطمئنا همچون جمله ای که فرمود : خرمشهر را خدا آزاد کرد می گفت قدس را نیز خدا آزاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه امام اساس حرکت خود را دفاع از مظلوم می دانست، افزود: خطر صهیونیست یکی از مواردی بود که امام (ره) همواره نسبت به آن به مسلمانان و بخصوص کشورهای عربی تاکید می نمود و این رژیم را رژیمی توسعه طلب توصیف می کرد.

وزیرامور خارجه با اشاره به سخن امام درباره اینکه هدف دولتهای بزرگ از ایجاد اسرائیل با اشتغال فلسطین پایان نخواهد یافت تصریح کرد: توجه به اینکه امام خمینی دشمنی با صهیونیست از سوی کشورهای مسلمان را به خاطر دشمنی آنها با بشریت می دانست بسیار ضروری است و تاکید ایشان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای مخالفت با رژیم صهیونیستی و کمک به فلسطین آن را تقویت می نمود.

متکی ایجاد جمهوری اسلامی و سرنگونی رژیم طاغوت را هدف داخلی و ایجاد حکومت فلسطینی و سرنگونی رژیم صهیونیستی را هدف خارجی امام خمینی از برپایی انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: مخالفت امام با رژیم صهیونیستی همواره یکی از سه موضوعی بود که در مخالفت با رژیم طاغوت آن را بیان می فرمود و نسبت به اینکه رژیم شاه همواره اسرائیل همکاری می نمود بسیار معترض بود.

وی با اشاره به اینکه دادن وجهه شرعی به فلسطینی ها قطع رابطه با مصر به دلیل امضای تفاهمنامه کمپ دیوید برپایی روز جهانی قدس مخالفت با شاه و اسرائیل آن را از جمله اهداف تصمیمات انقلابی امام خمینی دانست و خاطرنشان کرد: امام خمینی حرکت سیاسی ، انقلابی را به حرکتی دینی و الهی تبدیل نمود و همواره حساب جامعه یهود و صهیونیست را از یکدیگر جدا می کرد چرا که قیام حضرت موسی در مخالفت با ظلم را مغایر با تفکر صهیونیست ها می دانست.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: موضوع فلسطین و قدس شریف همواره باید نقش وحدت بخش خود را ایفا نماید و از سوی مسلمانان همواره دنبال شود.

متکی گفت: باید پیمان ببندیم تا برای ائتلای کلمه توحید و آزادی قدس شریف همواره بکوشیم و همانطور که امام فرمود اگر هر مسلمان تنها یک سطل آب بریزد اسرائیل محو خواهد شد، چراکه این رژیم جعلی طی 60 سال قادر نبود که مشروعیتی برای خود در منطقه ایجاد کند.

وی با بیان اینکه مردمی که به فلسطین از سوی صهیونیست ها کوچانده شده اند شهروندان اروپایی بودند که پس از کشتار نازیسم به این سرزمین از سوی اسرائیل آورده شده اند ، اظهار داشت: نه این مردم از مال آن سر زمین بودند و نه فلسطین سرزمین بدون مردم بود.

وزیر امورخارجه با بیان اینکه درطول سالیانی که ازعمر رژیم جعلی صهیونیستی می گذارد عده ای سعی داشتند افسانه شکست ناپذیری از اسرائیل بسازند یاد آورشد: امروزمقاومت اسلامی توانسته این افسانه را درهم بشکند وجنگ 33 روزه لبنان با عنوان یک مقاومت توانست ارتش مجهز رژیم صهیونیستی را درهم شکند که آثار آن هنوز در بین آنها مشاهده می شود و می توان گفت که رژیم صهیونیستی امروز در بدترین حالت فروپاشی داخلی قرار گرفته است.

متکی تصریح کرد: امروز دربین جوانان منطقه و جهان تنفر از رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آنها آمریکا به بیشترین حد خود رسیده است و این فصلی جدید در مناسبات منطقه را ایجاد خواهد کرد ، چرا که آنها نتوانسته با وجود صدها هزار نیرو هواپیما و ناوهای مجهز کمترین خللی در اراده مردم منطقه و درعدم پذیری سلطه آنها وارد کند که این را می توان گوشه ای از تفکرات زنده امام دانست.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به دیدارهای اخیر خود با مقامات خارجی گفت : پیروزی لبنان در نشست دوحه به اذعان بسیاری از این مقامات همسنگ و حتی مهمتراز پیروزی مقاومت 33 روزه لبنان است که این نشان می دهد منافع ملت اسلامی اساس حرکت مردم در منطقه قرار گرفته است.

وی درپایان با اشاره به برگزاری جشن شتصمین سالگرد رژیم جعلی صهیونیستی خاطرنشان کرد: آنهایی که در خیمه شب بازی شتصمین سالگرد تاسیس رژیم صهیونیستی در تل آویو وبه شادی نشسته اند در جنایات رژیم صهیونیستی با سران آنها از دیدگاه ما شریکند و روزی جزای این کار را با آگاهی بیشتر حتی در میان ملتهای خود خواهند داد و آن روز نزدیک است.