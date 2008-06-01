35 دستگاه کلرسنج دیجیتال در ایستگاه های پمپاژ آب بوشهر نصب می شود

موسی پناهنده در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: دستگاه ها یاد شده با اعتبار بالغ بر 160 میلیون ریال خریداری شده است که پس از آموزش کارکنان نصب خواهد شد.

وی اظهار داشت: با نصب این دستگاه ها علاوه بر مطلوب تر شدن بهداشت آب، کلرسنجی آب در شهرها به صورت خودکار خواهد بود.

مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آبفای استان بوشهر عنوان کرد: دستگاههای مذکور توانایی اندازه گیری کلر تا یک صدم میلی گرم به لیتر دارد و پایین ترین خطا در اندازه گیری کلر باقیمانده دارد.

پناهنده با اشاره به اینکه در هر متر مکعب آب 2/1 گرم گاز کلر و آب ژاول مصرف می شود، گفت: امسال 50 تن گاز کلر و 90 تن آب ژاول برای بهداشتی شدن آب شهرهای استان بوشهر خریداری شده است.