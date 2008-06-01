احتمال دیدار وزیران امور خارجه اسرائیل و سوریه در ماه آگوست

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه عبری در ادامه به نقل از طرفهای ترک ادعا کرد: این دیدار مقدمه ای برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان سوریه و اسرائیل خواهد بود.

به گفته طرفهای ترک که مذاکره غیر مستقیم صلح میان سوریه و اسرائیل با میانجیگری آنها صورت می گیرد؛ این مذاکرات غیر مستقیم روز پنجشنبه هفته جاری به پایان خواهد رسید.

این طرفها افزودند: سوریه و اسرائیل هنوز وارد مسائل حساس همچون مرزها و روابط دمشق و تهران نشده اند.

لازم به ذکر است دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی و وزارت امور خارجه سوریه ضمن تایید مذاکرات غیر مستقیم صلح خود با میانجیگری ترکیه، بر آغاز مذاکرات مستقیم تاکید کرده اند.

از سوی دیگر، سوریه، شروط رژیم صهیونیستی برای برقراری صلح را که شامل قطع روابط دمشق با ایران و گروههای مقاومت است، رد کرده است؛ دمشق تاکید کرده است عقب نشینی رژیم صهیونیستی از بلندی های جولان، امتیازی را برای تل آویو ایجاد نمی کند، زیرا جولان متعلق به سوریه است و باید به این کشور بازگردانده شود.



بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز اخیرا بر ادامه ائتلاف با جمهوری اسلامی ایران و مخالفت با هرگونه پیشنهاد برای قطع آن تاکید کرده است .



این در حالی است که برخی شخصیتهای مهم سیاسی رژیم صهیونیستی از جمله نتانیاهو رئیس حزب لیکود و اکثریت جامعه صهیونیست خواهان ادامه اشغال بلندیهای جولان سوریه هستند .