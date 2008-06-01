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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۵۰

200 میلیارد ریال اعتبار به بخش کشاورزی ایلام اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: امسال بیش از 200 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به بخش کشاورزی این استان اختصاص یافته است.

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این میزات اعتبار نسیت به سال گذشته حدود چهار برابر افزایش داشته است.

وی افزود: در سفر ریاست جمهوری به استان ایلام برنامه تسطیح و زهکشی 20 هزار هکتار از فازهای سه و چهار دشت عباس، افزایش برداشت آب دشت عباس از سد کرخه از 150 به 300 میلیون متر مکعب در فصول کشاورزی و تخصیص آب برای احداث طرح باغات به مقدار شش هزار هکتار در خروجی تونل انتقال آب دشت عباس که جهت طرح مطالعاتی آن اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و500 میلیون ریال اختصاص، به تصویب رسید.

این مسئول در مورد خشکسالی استان ایلام گفت: خشکسالی سال جاری در طول تاریخ 30 ساله هواشناسی در استان ایلام بی سابقه بوده است و مشکلات کشاورزان ناشی از خشکسالی در حال پیگیری است.

کد مطلب 693371

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