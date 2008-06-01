فعالیت شبکه های بهداشت و درمان فارس شاخص گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عبدالرسول همتی پیش از ظهر امروز در اجلاس روسای شبکه های بهداشت و درمان استان فارس با اعلام اینکه براساس این شاخصها شبکه های بهداشت و درمان ارزشیابی و رتبه بندی می شوند، افزود: هدف از این کار مشخص شدن نقاط ضعف و قوت هر شبکه در شاخصه های در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: با شناخت مشکلات و نکات مثبت هر شبکه، فضای رقابتی بین شبکه های مختلف ایجاد می شود و شبکه ها سعی در بر طرف کردن نقاط ضعف و تاکید بر نقاط مثبت خود می کنند.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش دیگری ازسخنان خود هدف از برگزاری این اجلاس را آشنایی روسای شبکه های بهداشت و درمان فارس با برنامه های جدید و در دست اجرای دانشگاه ها و همچنین طرح مشکلات موجود در هر شبکه عنوان کرد.

اجلاس روسای شبکه های بهداشت و درمان استان فارس با حضور 22شبکه بهداشت و درمان استان، مدیران غذا و داروی شبکه ها و معاونین دانشگاه در مرکز بهداشت شهدای انقلاب شیراز برگزار شد.