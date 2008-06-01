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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۳۳

مجید الشیخ تاکید کرد:

تمایل عراق به گسترش روابط با ایران و استفاده از تجارب ارزشمند آن

تمایل عراق به گسترش روابط با ایران و استفاده از تجارب ارزشمند آن

سفیر عراق در تهران در آستانه سفر نخست وزیر کشورش به ایران تاکید کرد : ایران کشور بزرگی است و عراق تمایل دارد روابط خود را با این کشور در بالاترین سطوح گسترش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد مجید الشیخ" در گفتگو با روزنامه الصباح بغداد درباره روابط کشورش با ایران گفت :  روابط دو کشور موضوع حساسی است و مشکلات زیادی از زمان رژیمهای سابق(رژیم صدام و رژیم پهلوی) باقی ماند. بیشتر این رژیمها نمی خواستند که بین دو کشور روابط برقرار شود، اما ما خواستار برقراری روابط براساس پایه و اصول ثابت و درست هستیم.

سفیرعراق درتهران افزود: ما اجازه نمی دهیم که عراق به صحنه تسویه حسابها تبدیل شود. درعین حال اجازه نخواهیم داد که عراق به کشورهای همسایه خود از جمله ایران تعرض کند.

وی با اشاره به اینکه ما مشتاق هستیم که روابط بین تهران و بغداد در عالی ترین سطح قرارگیرد، گفت : عراق همچنین تمایل دارد که پروژه های مشترکی با توجه به مشترکات فرهنگی و تاریخی بین دو کشور داشته باشد.

محمد مجید الشیخ خاطر نشان کرد: ایران کشور بزرگی است و این امکان وجود دارد که از توانایی های این کشور استفاده کنیم. ایران پس از سرنگونی رژیم شاه، 30 سال تجربه و مهارت کسب کرده و کشوری پیشرفته است و ما سعی می کنیم که از آن در زمینه کشاورزی، صنعت و در دیگر زمینه ها بهره ببریم.

کد مطلب 693375

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