ویژه برنامه های عزادرای ایام فاطمیه در حرم رضوی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید جلال حسینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل اداره تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی در خصوص مراسم ویژه عزدارای ایام فاطمیه در حرم مطهررضوی افزود: به مناسبت سوم جمادی الثانی که مصادف با روایت 95 روزه شهادت حضرت صدیقه کبری (س) است برنامه های ویژه عزاداری از سوی اداره تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: روز پنج شنبه 16 تا دوشنبه 20 خردادماه به مدت پنج روز مراسم ویژه ای در حرم مطهر ثامن الحجج (ع) برگزار می شود.

سید جلال حسینی افزود: در این روزها بعد از نماز صبح به ترتیب حجت الاسلام رفیعی و سید مصطفی حسینی سخنرانی و مداحی می کنند، همچنین قبل از نماز ظهر نیز حجت الاسلام محمد رضایی به سخنرانی پرداخته و ابوالفضل گندمی در رثای بانوی دو عالم ذکر مصیبت می کند.

وی ادامه داد: بعد از نماز ظهر نیز ذاکران اهل بیت (ع) در سوگ صدیقه کبری نوحه خوانی و مرثیه سرایی می کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: به همین مناسبت در این ایام، بعد از نماز مغرب و عشا نیز مراسم سخنرانی و مرثیه سرایی توسط خطیبان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) برگزار می شود.

حسینی با اشاره به ویژه برنامه های روز شهادت حضرت فاطمه (س) خاطر نشان کرد: مراسم روز شنبه 18 خردادماه از ساعت 10 صبح با سخنرانی آیت الله سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد آغا ز و با مداحی صادق آهنگران در رواق بزرگ امام خمینی (ره) ادامه می یابد.