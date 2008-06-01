حرم رضوی سه روز سوگوار بنیانگذار کبیر انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر خوراکیان پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران بخش اول مراسم را شامل سوگواری و سخنرانی عنوان کرد که از روز دوشنبه 13 خرداد آغاز شده و به مدت سه روز در رواق بزرگ امام خمینی (ره) ادامه می یابد.

وی افزود : این مراسم در روزهای یاد شده از ساعت 17 و با تلاوت قران مجید آغاز شده و با سخنرانی و مرثیه سرایی ذاکران اهل بیت (علیهم السلام) ادامه می‌یابد.

وی ادامه داد: سخنرانان این مراسم حجت الاسلام راشد یزدی، آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و آیت الله سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد هستند .

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی تصریح کرد: در کنار مراسم عزاداری که با پخش سراسری صوت در تمامی اماکن متبرکه و شبکه اینترنتی Razavi.tv همراه است، همایش های تخصصی نیز در حرم مطهر برگزار می‌شود.

خوراکیان افزود: یکی از این همایش‌ها جلسات گفتمان دینی است که از روز دوشنبه 13 خردادماه به مدت شش شب، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء با موضوع تشریح شخصیت امام(ره) و بازبینی انقلاب اسلامی ایران در مدرسه پریزاد برگزار می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در کنار این جلسات، شب شعر« لحظه‌های بی تابی» با حضور شاعران آئینی از سراسر کشور در روز چهارشنبه 15 خرداد برگزار می‌شود، در این شب شعر که در تالار بنیاد پژو هش‌های اسلامی آستان قدس رضوی واقع در دوربرگردان خیابان طبرسی برگزار می‌شود، اساتیدی همچون محدثی خراسانی، هنرجو، شفق و تنی چنر از شعرای غیر ایرانی حضور می‌یابند.

خوراکیان افزود: همچنین سه نشست تخصصی در صحن دارالقرآن کریم در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 14 و 15 خرداد ماه با محوریت زندگی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود .

این مسئول عنوان کرد: موضوع سیره و زندگی امام خمینی تجلی زندگانی و سیره معصومان (علیهم السلام) در ساعت 10 الی 11 صبح روز سه شنبه و نگاهی به آراء و اندیشه‌های امام خمینی (ره) در ساعت 9 تا 10 و 30 و معارف اهل بیت (علیهم السلام) در اندیشه و کلام امام خمینی (ره) در ساعت 11 تا 12 روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی همچنین به برگزاری مسابقه « اندیشه تابناک » با شمارگان 10 هزار نسخه در حرم مطهر اشاره کرد و افزود : عموم زائران می‌توانند طی روزهای 13 تا 17 خردادماه در این مسابقه که شامل 10 سئوال از زندگی امام (ره) است شرکت کنند برندگان این مسابقه نیز روز سه شنبه 20 خردادماه معرفی می‌شوند.