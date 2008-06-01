برای کسب سومین مدال طلای المپیک آماده می شوم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضازاده ضمن بیان مطلب فوق افزود: در تهران تمرینات سنگین و خوبی را پشت سر گذاشتم که در روند آماده سازی ام بسیار تاثیرگذار بود. خوشبختانه با رفع مصدومیت ها روز به روز به شرایط مطلوب آمادگی نزدیک و نزدیک تر می شوم تا بتوانم در شرایطی مطلوب در رقابت های المپیک شرکت کنم.

وی در خصوص اردوی سطح ارتفاع اردبیل گفت: همه ساله و پیش از اعزام به رقابت های مهم، اردوی سطح ارتفاع خود را در این منطقه از استان اردبیل که جزو خوش آب و هواترین مناطق کشور است برگزار می کنیم تا ملی پوشان با پشت سر گذاشتن تمرینات قدرتی این اردو، در شرایط سخت تنفسی بتوانند آماده اردوی سرنوشت ساز سطح دریا شوند. ضمن اینکه امکانات رفاهی، تغذیه و تمرینی خوبی در این اردو مهیاست که قطعا تاثیر فراوانی بر آمادگی اردونشینان خواهد داشت.

وی در پایان گفت: برای حضور در المپیک 2008 پکن و رسیدن به موفقیتی بزرگ که آرزوی من و تمام ایرانیان است سخت در تلاشم و بسیار مصمم تا به سومین طلای المپیک دست یابم. برای رسیدن به این مهم از هیچ زحمت و تلاشی دریغ نمی کنم و خواهشم از مردم این است که مثل همیشه من را از دعای خیر خود محروم نسازند.