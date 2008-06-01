استناد به آیات قرآن کریم در پاسخگویی به سئوالات دینی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن قرائتی که پیش از ظهر امروز در نشست هم اندیشی 300 تن از اساتید پاسخگویی حرم مطهر امام رضا(ع) که با عنوان «پرسش و پاسخ از منظر قرآن کریم» سخن می گفت، افزود: اگر می خواهید غنی باشید، به قرآن مجید وصل شوید.

وی ادامه داد: کارشناسان پاسخگویی باید پاسخ های خود را به آیات قرآن کریم مستند کنند، زیرا قرآن کریم نور است و انسانی که از نور بهره بگیرد، می تواند دیگران را از گمراهی نجات بدهد.

وی گفت: جوابها باید در عین مستند بودن، برای عموم مخاطبان قابل فهم و پذیرش باشد و در واقع به گونه ای باشد که عوام بفهمند و خواص بپسندند.

استاد مفسر قرآن با تأکید بر دقت در انتخاب شیوة مؤثر پاسخگویی گفت: لحن و آهنگ پاسخگویی در مواجهه با افراد مختلف، تفاوت دارد به طوری که پاسخگویی به سئوالات نسل جوان و تأثیرگذاری بر آنها، روش خاص خود را دارد و در مواجهه با افراد کهنسال نیز باید شرایط دیگری لحاظ شود، لذا نمی توان سئوالات همة مخاطبان را با یک شیوه و روش پاسخ داد.

قرائتی تصریح کرد: استناد به اشعار، تاریخ، ادبیات و حتی بعضی از احادیث و روایات (که در صحت آنها تردید است)، نمی تواند تکیه گاه مناسبی برای پاسخگویی باشد و لازم است کارشناسان پاسخگویی حتما تفسیر قرآن کریم را گذرانده باشند.

وی توصیه کرد درس تفسیر قرآن کریم به عنوان یکی از دروس اصلی حوزه های علمیه تدریس شود.

اداره پاسخگویی به سئوالات دینی حرم مطهر رضوی، علاوه بر برگزاری نشست های حلقه معرفت و سلسله نشت های دین، نشاط، زندگی، به صورت تلفنی، مکاتبه ای و حضوری پاسخگوی سئوالات دینی و شبهات فکری زائران بارگاه منور رضوی و اقشار مختلف مردم هستند و پاسخگویی تلفنی این اداره از طریق شماره تلفن 2003333 -0511 امکانپذیر خواهد بود.