  1. بین الملل
  2. سایر
۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۱۴

دستورکار سفر المالکی به تهران؛

دیدار با احمدی نژاد و لاریجانی / تلاش برای رفع نگرانی های ایران

دیدار با احمدی نژاد و لاریجانی / تلاش برای رفع نگرانی های ایران

منابع آگاه عراقی با اشاره به سفر شنبه آتی نخست وزیر عراق به جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند: نوری المالکی درخلال حضورش در تهران با رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شباب العراق، منابع آگاه با اشاره به اینکه "نوری المالکی" شنبه آتی در راس هیئتی بلندپایه وارد تهران می شود، اعلام کردند : وزیران امور خارجه، نیرو، نفت و وزیران دیگر وزارتخانه های خدماتی در کنار رئیس دفتر نخست وزیر عراق و مشاورین نوری المالکی نیز به تهران سفر خواهند کرد.

درادامه این منابع خبری خاطرنشان کردند: نوری المالکی در این سفر،با "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری و "علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دیدار خواهد کرد.

به گفته منابع نزدیک به هیئت عراقی، نخست وزیر عراق در خلال حضورش در تهران ، همکاری ایران را در زمینه های نیرو، برق و دیگر کالاهای ضروری درخواست خواهد کرد و تلاش می کند تا نگرانی های ایران را درقبال توافقنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن برطرف کند.

درعین حال این منابع تصریح کردند: مسئولان ایرانی نگرانی خود را از تبدیل شدن عراق به صحنه درگیری بین آمریکا با همسایگان عراق ابراز خواهند کرد.

منابع مذکور افزودند: ایران به توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی خود و همچنین تهدیدی برای وحدت عراق و تمامیت ارضی و امنیت این کشور می نگرد.

نوری المالکی" نخست وزیر عراق و "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع دینی و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با این توافقنامه مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن، درجریان است و قرار است در تابستان امسال به آینده برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث 14 پایگاه نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.

کد مطلب 693398

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها