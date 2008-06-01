استان زنجان به 1100مگاوات برق نیاز دارد

ناصر اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: استان زنجان طی سال گذشته بیش از 970 مگاوات مصرف برق را داشت که امسال با توجه به نیاز استان این میزان افزایش یافته است.

وی با شاره به روند توسعه استان زنجان و گسترش صنایع در نقاط مختلف این استان را نیازمند توسعه شبکه برق رسانی دانست و ادامه داد: استان زنجان با توجه روند توسعه ای خود نیازمند ایجاد سیستمهای برق رسانی جدید و نیروگاه است که با توجه به تلاش مسئولین استان گامهای مهمی در این زمینه برداشته شده است.

اسکندری با اشاره به سفر دور اول رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان زنجان، تصویب راه اندازی چهار نیروگاه برق در استان زنجان را از مهمترین مصوبات دور اول عنوان کرد و گفت: در طی دور نخست سفر رئیس جمهور به استان زنجان احداث چهار نیروگاه 500 مگاواتی برق توسط بخش غیر دولتی دراستان زنجان مصوب شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان در ادامه در خصوص روند اجرایی این تعداد نیروگاه که قرار است با سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان زنجان ایجاد شود، گفت: کلیه مطلعات امکان سنجی زمین نیروگاه های مصوب انجام شده است و همچنین رایزنی های لازم برای ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به عرصه احداث این پروژها در حال انجام است.

اسکندری ابراز امیدواری کرد با تلاش مسئولان استان و وزارت نیرو در آینده نزدیک استان زنجان شاهد توسعه و احداث نیروگاههای جدید باشد.

وی همچنین در ادامه از ایجاد یک نیروگاه دولتی در آینده نزدیک خبرداد وافزود: به دلیل نیاز شدید منطقه به برق یک نیروگاه دولتی با ظرفیت تولید 620 مگاوات نیرو برق مصوب شده است که جهت اجرا به سازمان توسعه برق ایران ابلاغ شده است.