افراط و محافظه کاری آفت رسانه هاست / رقابت رسانه ها سازنده است

حمیدرضا مقدم فر مدیر عامل خبرگزاری فارس در حاشیه بازدید از بخش های مختلف خبرگزاری مهر و روزنامه بین المللی تهران تایمز ، به سئوالات خبرنگار مهر پاسخ داد. وی در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت کنونی رسانه ها در کشور اظهار داشت : طی سالهای اخیر به لحاظ کمی و کیفی شاهد رشد و ارتقای سطح رسانه ها اعم از مطبوعات و خبرگزاریها بوده ایم. و شاخص ها در این زمینه مثبت بوده است.

مقدم فر با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از فضای ذهنی جامعه در خصوص رسانه ها شاخصی از عملکرد خود آنان است ، گفت: اگر در مواقعی شاهد نوعی نگاه منفی به برخی رسانه ها و مطبوعات و در افکار عمومی یا حاکمیت باشیم بعضاً به کارکرد خود آنها نیز باز می گردد.

وی افزود : افراط و تفریط برای رسانه ها سم مهلک است . گاهی برخی رسانه ها به ورطه محافظه کاری افتاده و دچار خودسانسوری بی دلیل می شوند که عملاً آنها را از نقش رسانه ای به دور می کند و موجب عدم اثر گذاری آنها در سطوح جامعه می شود. گاهی نیز برخی رسانه ها و مطبوعات دچار جو زدگی و افراط در حوزه نقد اجتماعی یا سیاسی می شوند به گونه ای که به جای رویکرد حرفه ای ، پرخاشگری و تند مزاجی را در پیش می گیرند که در نهایت موجب بی اعتمادی مردم به این رسانه ها می شود.

مدیر عامل خبرگزاری فارس ، با تاکید بر ضرورت رقابت سازنده بین رسانه های کشور ، تصریح کرد : یک رسانه در صورتی می تواند موثر واقع شود که بر اساس شاخصه های حرفه ای و مسئولیت و تعهد اجتماعی و اخلاقی پیش برود. وی افزود درست است که یکی از اهداف رسانه جلب و جذب مخاطب است اما تحقق این هدف نباید از طریق جنجال سازی ، افراط ، هتک آبروی افراد و تعرض به حریم باورهای عمومی باشد.

مقدم فر در ادامه با تاکید بر ضرورت تعامل مثبت رسانه ها با دولت در چارچوب اهداف نظام و منافع ملی گفت: بر خلاف تصور رایج ، معتقدم که آزادی رسانه ها در دولت کنونی محدود نشده و اگر چه لایه هایی از دولت به انتقادات رسانه ای روی خوش نشان نمی دهند ، اما کلیت دولت مانعی برای منتقدان رسانه ای ایجاد نکرده است و اکنون تندترین انتقادات رسانه ای علیه دولت مطرح می شود اما برخوردی صورت نمی گیرد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص رویکرد خبرگزاری فارس در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده گفت: جامعه ، تازه از فضای انتخابات مجلس هشتم بیرون آمده و تا انتخابات ریاست جمهوری فرصتی طولانی باقی مانده است ، البته قطعاً خبرگزاری فارس ، برای نحوه اطلاع رسانه ای درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری تعیین راهبرد خواهد کرد اما این راهبرد هنوز قطعی نشده است.

مدیر عامل خبرگزاری فارس همچنین با ارزیابی مثبت از عملکرد خبرگزاری فارس در طول مدیریت 5 ماهه خود و تقدیر از مجموعه همکاران ، به تلخی ها و شیرینی های این دوره اشاره کرد و گفت: به رغم حساسیت ها و فشارهایی که در کار رسانه ها وجود دارد ، جنس فرهنگی این کار ، حلاوت خاصی دارد که بر همه سختی ها و تلخی ها فائق می آید.

مقدم فر ، همچنین با اشاره به سابقه و علاقه خود به حوزه فرهنگ ، در پاسخ به این سئوال که اگر می خواستید به عنوان یک خبرنگار فعالیت کنید کدام حوزه را انتخاب می کردید ، گفت : من حوزه فرهنگ را بر سایر حوزه ها ترجیح می دهم چون با طبع من سازگارتر است.