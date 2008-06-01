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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۰۳

با سخنرانی متکی؛

همایش بین‌المللی امام خمینی (ره) و سیاست خارجی برگزار شد

دومین همایش بین المللی امام خمینی (ره) و سیاست خارجی با سخنرانی وزیر امور خارجه در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد .

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه همزمان با نوزدهمین سالگرد ارتحال بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و شصتمین سال تهاجم رژیم صهیونیستی به سرزمین فلسطین و اشغال قدس شریف، موضوع اصلی دومین همایش بین المللی امام خمینی (ره) و سیاست خارجی را به "نگاهی به مسئله فلسطین و آزادی قدس شریف" اختصاص داده است.

این همایش صبح امروز با شرکت 50 نفر از اندیشمندان، حقوقدانان و مقام های سیاسی و بین المللی از کشورهای مختلف و با سخنرانی منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی افتتاح شد.

 

کد مطلب 693413

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