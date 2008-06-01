کشور از واردات سیمان بی نیاز می شود

علی اکبر محرابیان در گفتگو با مهر درخصوص آخرین وضعیت تولید و مصرف سیمان در کشور گفت: بحثی که در خصوص سیمان از ابتدا دنبال شد، نیاز سنجی بازار بوده است. بر این اساس، وضعیت بازار و عرضه و تقاضا مورد مطالعه قرار گرفت و براین اساس، وزارت صنایع به این نکته رسید که نیاز به راه اندازی یکسری طرحهای سیمانی به سرعت در کشور حس می شود تا بتوان وضعیت عرضه و تقاضا را بالانس کرد.

وزیر صنایع و معادن افزود: در همان زمان میزان تولید سیمان در کشور با کمبود مواجه بود و بر همین اساس، نیاز مبرم به راه اندازی تعدادی طرح با سرعت و جدیت ثابت شد، در این راستا ستاد شروع به کار طرحهای نیمه تمام سیمانی راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، 17 طرح نیمه تمام سیمانی در کشور با پیشرفتهای بالای 60 درصد شناسایی شد که برای آنها امکان راه اندازی به صورت فوری و حداکثر ظرف 9 ماه وجود داشت. زمانبندی خوبی صورت گرفت و جلسات هفتگی و منظم با مجریان طرحها، عوامل بانکی و ذی مدخلان برگزار شد، حتی سرکشی هایی به سایتهای سیمانی نیز در دستور کار قرار گرفت.

به گفته محرابیان، خوشبختانه در طول 9 ماه موفق به راه اندازی تعداد زیادی از 17 طرح مذکور شدیم که ظرفیت حدود 15 میلیون تن سیمان را به کشور اضافه می کرد. هفته گذشته نیز چهاردهمین طرح راه اندازی شد و سه طرح باقیمانده نیز از نظر اجرایی تکمیل بوده و منتظر مراسم بهره برداری و افتتاح هستند.

وی با بیان اینکه سه طرح سیمانی باقیمانده تا آخر خرداد ماه جاری راه اندازی می شوند، اظهار داشت: با این حساب، ظرف 9 ماه تا پانزده میلیون تن به ظرفیت سیمان کشور اضافه شده است.

وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: در فاصله سالهای 79 تا 86 به طور متوسط سالانه 2 میلیون تن به ظرفیت سیمان اضافه شده، این درحالی است که از ابتدای انقلاب تا سال 79 سالانه 600 هزار تن به ظرفیت سیمان کشور اضافه شده بود.

محرابیان خاطرنشان کرد: آمارهای کنونی از وضعیت سیمان نشانگر این است که نیاز بازار با تولید داخل مرتفع می شود؛ اما با این حال دولت مصوب کرده که اگر دستگاه های دولتی نیاز به سیمان بیشتری داشته باشند، بتوانند آن را از خارج تامین کنند تا فشار از بازار داخلی برداشته شود.

به گفته وی، تا پایان امسال نیز طبق برنامه ریزی جدید، ظرفیت تولید سیمان به 64 میلیون تن می رسد. وی درخصوص وضعیت سیمانی ها در بورس گفت: طی سالهای گذشته این قشر وضعیت خوبی در بورس نداشته اند؛ اما با شروع به کار ستاد راه اندازی طرحهای سیمانی، دست اندرکاران این ستاد دائم بازار را کنترل کرده و همواره با سقف خرید و رشد سهام مواجه بوده اند.

محرابیان از راه اندازی یک طرح سیمانی در کشور در هفته آینده خبرداد که کلنگ احداث آن چندین سال قبل به زمین زده شده ولی به علت تسهیلات بانکی معلق مانده بود. وی تاکید کرد: هم اکنون شرایط برای جدی گرفته شدن تولید داخلی سیمان فراهم است و راه اندازی طرحها به نحوی است که کشور را از واردات سیمان بی نیاز می کند.