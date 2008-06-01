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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۱۱

جعفری جلو دوربین "بی‌پولی" رفت

جعفری جلو دوربین "بی‌پولی" رفت

امیر جعفری به همراه علیرضا و محمد زرین‌دست جلو دوربین فیلم سینمایی "بی‌پولی" به کارگردانی حمید نعمت‌الله رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون علاوه بر لیلا حاتمی و بهرام رادان در نقش‌های اصلی، زهره صفوی هم در "بی‌پولی" بازی کرده و روزهای آینده بازیگران دیگری نیز در فیلم حاضر می‌شوند. گروه تولید در منزلی حوالی خیابان ملا صدرا لوکیشن اصلی فیلم کار فیلمبرداری را تا یک ماه آینده ادامه می‌دهند.

از دیگر بازیگران "بی‌پولی" می‌توان به سیامک انصاری، حبیب رضایی، بابک حمیدیان، افسانه بایگان، علی علایی، نادر فلاح و فرهاد شریفی اشاره کرد. فیلمنامه را نعمت‌الله و هادی مقدم‌دوست نوشته‌اند، هدایت فیلم آن را تهیه می‌کند و داستان درباره زوجی جوان است که درگیر یک دوره بیکاری می‌شوند، اما تلاش آنها برای حل مشکل اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.

دیگر عوامل تولید فیلم سینمایی "بی‌پولی" عبارتند از مصطفی شایسته تهیه‌کننده، علیرضا زرین‌دست مدیر فیلمبرداری، کیوان مقدم طراح صحنه و لباس، اسحاق خانزادی صدابردار و رضا بختیاری دستیار کارگردان و برنامه‌ریز.

کد مطلب 693416

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