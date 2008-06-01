کشف یک هدف جدید در درمان بیماریهای غده تیروئید

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان شورای ملی تحقیقات ایتالیا با تحقیق روی 4 هزار و 300 داوطلب شرکت کننده در پروژه ProgeNIA ارتباط مهمی را میان یک گونه چندریختی از ژنی با عنوان PDE8B و سطوح TSH (هورمون محرک تیروئید) شناسایی کردند که می تواند به عنوان یک هدف درمانی جدید در معالجات بعضی از بیماریهای غدد مترشحه داخلی در نظر گرفته شود.

آسیبهای غدد مترشحه داخلی بدن به حدود 10 درصد از جمعیت جهان آسیب می رساند.

نتایج این تحقیقات که در تازه ترین شماره مجله American Journal of Human Genetics منتشر شده است نشان می دهد که هورمون محرک تیروئید از غده هیپوفیز مغز ترشح می شود و ترشح هورمون تیروئید را از طریق پیوند با گیرنده خود کنترل می کند.

این هورمون هیپوفیز پس از تماس با گیرنده خود پیامی را با عنوان "AMP زنجیری" تولید می کند.

این چند ریختی شناسایی شده در ژن PDE8B پروتئینی را که منجر به حاد شدن AMP زنجیری می شود رمزگذاری می کند و موجب بیان سطوح بالای آن در غده تیروئید می شود.

نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که چند ریختی ژن PDE8B تنها در 3/2 درصد از تغییرات سطوح هورمون محرک تیروئید در خون شرکت دارد.

به همین دلیل این محققان نقش مجموعه ای از ژنهای دیگر را مورد بررسی قرار دادند و کشف کردند که تغییرات شایع در ژن PDE8B تاثیر اولیه در سطوح AMP زنجیری حاضر در تیروئید را دارند. سطوح AMP زنجیری روی تولید هورمون تیروئید اثر می گذارد و در نتیجه TSH بیشتری از هیپوفیز آزاد می شود.