  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۲۸

خادمان رضوی در نوزدهمین سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب حضور می یابند

مشهد - خبرگزاری مهر: کاروان فرهنگی زیارتی خادمان رضوی، جهت شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، عازم تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، همانند سالهای گذشته جهت تجدید میثاق با آرمانهای بلند امام راحل(ره) و حضور در نوزدهمین سالگرد ارتحال آن فقید بزرگوار، 135 تن از خادمان و کارکنان آستان قدس رضوی در قالب کاروان «خادمان رضوی – رهروان خمینی(ره)» صبح امروز راهی تهران شدند.

هدف از اعزام این کاروان را تجدید عهد با آرمان های بلند رهبر کبیر انقلاب اسلامی به عنوان پیرو شایسته مکتب اهل بیت(ع) و بیعت مجدد و تجدید میثاق با ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) است.

این کاروان در طول سفر پنج روزه خود، به زیارت مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی مشرف شده و ضمن بازدید از حسینیه جماران در برنامه های روز چهاردهم خرداد، سالروز ارتحال امام راحل(ره) شرکت می کنند.

کد مطلب 693427

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها