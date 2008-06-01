خادمان رضوی در نوزدهمین سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب حضور می یابند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، همانند سالهای گذشته جهت تجدید میثاق با آرمانهای بلند امام راحل(ره) و حضور در نوزدهمین سالگرد ارتحال آن فقید بزرگوار، 135 تن از خادمان و کارکنان آستان قدس رضوی در قالب کاروان «خادمان رضوی – رهروان خمینی(ره)» صبح امروز راهی تهران شدند.

هدف از اعزام این کاروان را تجدید عهد با آرمان های بلند رهبر کبیر انقلاب اسلامی به عنوان پیرو شایسته مکتب اهل بیت(ع) و بیعت مجدد و تجدید میثاق با ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) است.

این کاروان در طول سفر پنج روزه خود، به زیارت مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی مشرف شده و ضمن بازدید از حسینیه جماران در برنامه های روز چهاردهم خرداد، سالروز ارتحال امام راحل(ره) شرکت می کنند.