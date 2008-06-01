6 منشی هیئت رئیسه دائم مجلس هشتم انتخاب شدند/ هیئت رئیسه سوگند یاد کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،حسن غفوری فرد 172 رای، محمدرضا حاجی بابایی 159،جاسم ساعدی 154 رای ، سید محمد رضا میرتاج الدینی 147 رای، جهانبخش محبی نیا 136 رای، موسی قربانی 121 رای را درجلسه علنی امروز و در انتخابات تعیین اعضای هیئت رئیسه دائم مجلس کسب کردند و به عنوان 6 منشی هیئت رئیسه مجلس هشتم انتخاب شدند.

برای سمت منشی هیئت رئیسه 13 نفر از نمایندگان کاندیدا شده بودند که عبارتند از عوض حیدرپور نماینده شهرضا، حمید رضا حاجی بابایی نماینده همدان، جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب، موسی قربانی نماینده قائنات، محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز، جاسم ساعدی نماینده شوش، سید یونس موسوی نماینده سرچشمه و فیروزآباد، حسن غفوری فرد نماینده تهران، قدرت الله علیخانی نماینده بوئین زهرا، فاطمه آجرلو نماینده کرج، نیره اخوان نماینده اصفهان، محمدرضا خباز نماینده کاشمر و مصطفی کواکبیان نماینده سمنان.

پس از انتخاب منشی ها 12 عضو هیئت رئیسه با قرار گرفتن در پشت تریبون بر اساس ماده 17 آئین نامه داخلی مجلس سوگند یاد کردند.