مجلس هشتم بدنبال مکانیسم حل اختلافات احتمالی با سایر قوا است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در پایان جلسه امروز مجلس شورای اسلامی که به تصویب اعتبارنامه ها و تعیین هیئت رئیسه دائم مجلس اختصاص داشت، با تاکید بر اینکه راهنمایی های رهبر معظم انقلاب مبنای راهبرد مجلس هشتم خواهد بود، گفت: تلاش می کنیم راهبرد مجلس را مدون کنیم و از نمایندگان مجلس و صاحبنظران کشور می خواهیم نظرات خود را در این باره به هیئت رئیسه ارائه کنند.

وی گام بعدی مجلس را بعد از تصویب اعتبارنامه ها و تعیین هیئت رئیسه، شکل دادن به کمیسیون ها خواند و اعلام کرد هیئت رئیسه این موضوع را تا جلسه بعدی مجلس که در هفته آینده برگزار می شود دنبال خواهند کرد.

رئیس مجلس همچنین با اشاره به تلاش برای رفع ایرادات آیین نامه ای مجلس خواستار دریافت نظرات کارشناسی نمایندگان برای طرح در کمیسیون آیین نامه شد.

لاریجانی با بیان اینکه هیئت رئیسه مجلس بنا به توصیه رهبر معظم انقلاب جویای مکانیسمی برای حل اختلافات احتمالی با سایر قوا است، از نمایندگان برای همفکری در این زمینه نیز کمک خواست.

خبر تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.