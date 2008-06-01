  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۴۴

ستادهای دانش‌آموزی با رویکرد مخالفت با حجاب مبارزه می‌کنند

تصمیم یک مدرسه در بروکسل پایتخت بلژیک برای محروم کردن دختران مسلمان از حق انتخاب پوشش، به ایجاد ستادهایی برای مقابله با منع حجاب منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام‌آنلاین، در درخواستی که از سوی دانش‌آموزان مسلمان مؤسسه ارسلین بروکسل ارائه شده آمده است: ممنوعیت حجاب بی‌پایه است و وزارت آموزش هیچ توضیحی برای این ممنوعیت ارائه نکرده و همچنین  با آموزگاران و والدین برای این قانون مشورت نشده است.

85 درصد جمعیت این مدرسه کاتولیک را دانش‌آموزان مسلمان تشکیل داده و همچنین این مدرسه در یک منطقه مسلمان‌نشین واقع شده است. با تمام این اوصاف حجاب برای سال آتی تحصیلی در این مدرسه ممنوع اعلام شده است.

این تصمیم مناقشه‌برانگیز باعث شده تا دانش‌آموزان مسلمان ستادی را تشکیل داده و به راهپیمایی خارج از مدرسه بپردازند.

کد مطلب 693440

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها