به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام‌آنلاین، در درخواستی که از سوی دانش‌آموزان مسلمان مؤسسه ارسلین بروکسل ارائه شده آمده است: ممنوعیت حجاب بی‌پایه است و وزارت آموزش هیچ توضیحی برای این ممنوعیت ارائه نکرده و همچنین با آموزگاران و والدین برای این قانون مشورت نشده است.

85 درصد جمعیت این مدرسه کاتولیک را دانش‌آموزان مسلمان تشکیل داده و همچنین این مدرسه در یک منطقه مسلمان‌نشین واقع شده است. با تمام این اوصاف حجاب برای سال آتی تحصیلی در این مدرسه ممنوع اعلام شده است.

این تصمیم مناقشه‌برانگیز باعث شده تا دانش‌آموزان مسلمان ستادی را تشکیل داده و به راهپیمایی خارج از مدرسه بپردازند.