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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۰۶

"مامور بدرقه" برای ماه رمضان شبکه تهران تولید می‌شود

"مامور بدرقه" برای ماه رمضان شبکه تهران تولید می‌شود

مجموعه تلویزیونی "مامور بدرقه" به کارگردانی سعید سلطانی به سفارش شبکه تهران برای ماه رمضان ساخته می‌شود.

اسماعیل عفیفه تهیه‌کننده مجموعه در این باره به خبرنگار مهر گفت: از بازیگران "مامور بدرقه" هنوز کسی قطعی نشده، اما سعی می‌کنیم اواخر خردادماه کار را کلید بزنیم. تمام لوکیشن‌های مجموعه در تهران و مضمون قصه طنز است.

وی در ادامه افزود: مجموعه "مامور بدرقه" روایتگر مجرمی است که از دست یک مامور در حال بازنشستگی فرار می‌کند. فیلمنامه این اثر را امیرعباس پیام بر مبنای طرحی از خشایار الوند نوشته است.

مجموعه "میوه ممنوعه" ماه رمضان سال گذشته به تهیه‌‌کنندگی عفیفه و کارگردانی حسن فتحی از شبکه دو و مجموعه "شکرانه" به تهیه‌کنندگی منصور سهرابپور و کارگردانی سعید سلطانی از شبکه پنج پخش شد.

عفیفه و سلطانی مجموعه "رسم عاشقی" را مشترکاً برای ماه رمضان سال 83 تولید کرده بودند.

کد مطلب 693442

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