به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه برنامهها به مدت 110 دقیقه برای پخش از شبکههای یک، دو و تهران آماده است. انیمیشن سینمایی "پا به پای آفتاب" به کارگردانی رسول بابارضا به مدت 90 دقیقه تهیه شده که در آن به دوران کودکی امام خمینی و حوادث آن دوران پرداخته شده است.
برنامه "نامهای به آفتاب" هم از تولیدات مرکز صبا است که به کارگردانی فرحناز باقر به مدت 15 دقیقه تهیه شده است. این انیمیشن به روایت نامهای از یک کودک روستایی به امام میپردازد.
همچنین کلیپی با عنوان "خم ابروی او" به مناسبت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) به کارگردانی حسن لیث در مرکز صبا تولید شده است.
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