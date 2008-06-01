  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۰۴

ویژه برنامه‌های صبا در ایام رحلت حضرت امام (ره) اعلام شد

ویژه برنامه‌های صبا در ایام رحلت حضرت امام (ره) اعلام شد

مرکز فرهنگی هنری صبا به مناسبت نوزدهمین سالگرد رحلت حضرت امام (ره) ویژه برنامه‌هایی تهیه و آماده پخش کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه برنامه‌ها به مدت 110 دقیقه برای پخش از شبکه‌های یک، دو و تهران آماده است. انیمیشن سینمایی "پا به پای آفتاب" به کارگردانی رسول بابارضا به مدت 90 دقیقه تهیه شده که در آن به دوران کودکی امام خمینی و حوادث آن دوران پرداخته شده است.

برنامه "نامه‌ای به آفتاب" هم از تولیدات مرکز صبا است که به کارگردانی فرحناز باقر به مدت 15 دقیقه تهیه شده است. این انیمیشن به روایت نامه‌ای از یک کودک روستایی به امام می‌پردازد.

همچنین کلیپی با عنوان "خم ابروی او" به مناسبت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) به کارگردانی حسن لیث در مرکز صبا تولید شده است.

کد مطلب 693443

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها