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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۳۲

تدوین "اتوبان" آوینی در پایان راه

تدوین فیلم تلویزیونی "اتوبان" به نویسندگی و کارگردانی سیدسجاد آوینی به زودی تمام و موسیقی متن آن ساخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری "اتوبان" به تهیه‌کنندگی کیومرث پوراحمد 21 اردیبشهت پایان یافت. در این محصول شبکه تهران داود موثقی، فرهاد آئیش، امید روحانی، علی سرتیپی، رویا جاویدنیا، محمد عباسی، رضا یزدانی، فلورا مرادی، مارال خلیلی، پرستو مدانلو و مهدی احمدی به ایفای نقش پرداختند.

از دیگر عوامل تولید "اتوبان" می‌توان به تصویربردار: فرشاد محمدی، طراح صحنه و لباس: آنیتا جواهرچی، صدابردار: سلیم احمدی، مجری طرح: داریوش بابائیان، مدیر تولید: مهدی احمدی و دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: افشین رضایی اشاره کرد.

"اتوبان" درباره مردی میانسال است که خانواده‌اش به قصد سفر به ترکیه به قبرس می‌روند تا از آنجا به صورت قاچاق به کانادا مهاجرت کنند... آوینی ساخت مستند بلند "درباره کیومرث پوراحمد" را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است.

کد مطلب 693447

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