پتروشیمی تبریز در صدر آسیا / صعود رکابزنان ایران در رده بندی امتیازی

به گزارش خبرنگار مهر ، در این رده بندی که با پایان یافتن پنجمین ماه میلادی سال 2008 منتشر شده است تیم پتروشیمی تبریز در بخش باشگاهی با پشت سرگذاشتن سه مسابقه بین المللی در خارج و داخل کشور در بین 44 تیم با 552 امتیاز همچنان بر صدر آسیا تکیه زده است.

دانشگاه آزاد اسلامی دیگر نماینده باشگاهی ایران با 65 امتیاز پانزدهم بوده و مس کرمان با 25 امتیاز در جایگاه بیست و نهم ایستاده است.

در بخش انفرادی و قسمت امتیازی احد کاظمی با 150 امتیاز عنوان نهم را کسب کرده و درجدول امتیازی رکابزنان آسیا 9 پله صعود داشته است.

حسین ناطقی ملی پوش ایران وعضو تیم باشگاهی پتروشیمی تبریز با 141 امتیاز و یک پله سقوط عنوان سوم را از آن خود دارد.

قادر میزبانی نیز با دو پله صعود و 116 امتیاز در این جدول عنوان هفتم را دارد. حسین عسگری از تیم پتروشیمی تبریز و کاپیتان تیم ملی ایران با 89 امتیاز و دو پله سقوط در جایگاه چهاردهم ایستاده است. مهدی سهرابی از ایران نیز با 73 امتیاز از رتبه پنجاه و پنجم به هفدهم صعود کرده است.

دوچرخه سواران کشورمان با احتساب امتیازات حضور در مسابقات بین المللی باشگاهی در طی یک ماه گذشته موفق به صعود در رنکینگ آسیایی شده اند.