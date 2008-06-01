سنجش رایگان گازهای خروجی خودروها در هرمزگان انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهرداد کتال محسنی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: بر مبنی شعار ملی امسال سازمان محیط زیست کشور با عنوان" محیط زیست سالم بستر نوآوری و شکوفایی" برنامه های ویژه ای به مناسبت بزرگداشت این هفته در هرمزگان ساماندهی شده است که برگزاری همایش بزرگ محیط زیست و نیروگاه، انجام تست رایگان گازهای خروجی از خودروهای هرمزگانی، برگزاری کارگاه طرح رحمت امور بانوان استانداری هرمزگان، انجام بازدید گسترده هنرمندان و اصحاب رسانه از نمایشگاه و موزه حیات وحش از جمله آنها خواهد بود.

وی گفت: بازدید از خانواده معظم شهدا و دیدار خانواده بزرگ محیط زیست هرمزگان با نماینده ولی فقیه در هرمزگان و برگزاری نشست مشترک میان مدیران نواحی و مناطق متعدد محیط زیست از دیگر برنامه های سازمان در هفته محیط زیست در هرمزگان خواهد بود.

کتال محسنی به پاکسازی گسترده ارتفاعات گنو در بندرعباس با حضور مردم و اعضای محیط زیست استان اشاره کرد و افزود: در قالب برنامه ها و مجموعه کارهای تبلیغاتی مواردی همچون توسعه فرهنگ بازیافت مواد غیر قابل پیوست به محیط زیست، استفاده بهینه از دستگاههای تهویه مطبوع، توسعه فرهنگ خرید محصولات با بازده مطلوب تر و ممیزی انرژی در محیط کار و منزل پیگیری می شود و تلاش می کنیم تا شاخص های زیست محیطی استان را در وضعیت مطلوب حفظ کنیم.