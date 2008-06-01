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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۳۲

در هفته محیط زیست؛

سنجش رایگان گازهای خروجی خودروها در هرمزگان انجام می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر:مدیر کل محیط زیست هرمزگان گفت: به مناسبت هفته محیط زیست از 16 خرداد ماه خودروهای سراسر هرمزگان به صورت رایگان مورد تست گازهای خروجی قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهرداد کتال محسنی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: بر مبنی شعار ملی امسال سازمان محیط زیست کشور با عنوان" محیط زیست سالم بستر نوآوری و شکوفایی" برنامه های ویژه ای به مناسبت بزرگداشت این هفته در هرمزگان ساماندهی شده است که برگزاری همایش بزرگ محیط زیست و نیروگاه، انجام تست رایگان گازهای خروجی از خودروهای هرمزگانی، برگزاری کارگاه طرح رحمت امور بانوان استانداری هرمزگان، انجام بازدید گسترده هنرمندان و اصحاب رسانه از نمایشگاه و موزه حیات وحش از جمله آنها خواهد بود.

وی گفت: بازدید از خانواده معظم شهدا و دیدار خانواده بزرگ محیط زیست هرمزگان با نماینده ولی فقیه در هرمزگان و برگزاری نشست مشترک میان مدیران نواحی و مناطق متعدد محیط زیست از دیگر برنامه های سازمان در هفته محیط زیست در هرمزگان خواهد بود.

کتال محسنی به پاکسازی گسترده ارتفاعات گنو در بندرعباس با حضور مردم و اعضای محیط زیست استان اشاره کرد و افزود: در قالب برنامه ها و مجموعه کارهای تبلیغاتی مواردی همچون توسعه فرهنگ بازیافت مواد غیر قابل پیوست به محیط زیست، استفاده بهینه از دستگاههای تهویه مطبوع، توسعه فرهنگ خرید محصولات با بازده مطلوب تر و ممیزی انرژی در محیط کار و منزل پیگیری می شود و تلاش می کنیم تا شاخص های زیست محیطی استان را در وضعیت مطلوب حفظ کنیم.

کد مطلب 693452

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